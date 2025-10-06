جامعه کارگری نماد عزت و کرامت در دفاع از کشور است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار کمیل کهنسال عصر دوشنبه در همایش طلایه‌داران دفاع مقدس با تأکید بر نقش بی‌بدیل جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس و مسئولیت سنگین آنان در بزنگاه‌های ملی، گفت: جامعه کار و کارگری بیشترین نقش را در دوران سخت دفاع مقدس ایفا کرد و امروز نیز همان بار را بر دوش دارد.

وی با اشاره به فداکاری‌های شهدا و تأثیر آن بر امنیت کشور، افزود: شهیدان جان خود را فدای امنیت، ناموس، دین و سرزمین مردم کردند تا اجازه ندهند هیچ قدرتی جرأت تعرض به کشور را پیدا کند.

سردار کهنسال این فداکاری را ادامه فلسفه پیامبران و آموزه‌های قرآنی دانست و گفت: مقاومت در برابر طاغوتیان زمانه و حفظ عزت و کرامت انسانی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی بوده است.

وی در ادامه به تلاش‌ها و خطراتی که کشور پس از انقلاب با آن مواجه شد اشاره کرد و گفت: مازندران نیز شاهد توطئه‌ها و تلاش‌هایی برای تفرقه‌افکنی بود اما با همبستگی و همراهی مردم، این توطئه‌ها شکست خورد.

این فرمانده دفاع مقدس تصریح کرد که جغرافیا و منابع استان مانع از حضور فعال مردم در دفاع از کشور نشد و کارگران و جوانان مازندرانی در سخت‌ترین شرایط پای کار ایستادند.

سردار کهنسال همچنین از نقش سرنوشت‌ساز اقداماتی چون تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام یاد کرد و آن را سندی علیه غرب و صهیونیسم خواند که موجب افشای جنایات قدرت‌های مداخله‌گر شد.

وی به نفوذ فرهنگی و سیاسی غرب‌گرایان و برخی جریان‌ها اشاره کرد و تأکید کرد که مبارزه با تسلط و ذلت‌پذیری، از آموزه‌های اصیل انقلاب اسلامی است.

سردار کهنسال بر ضرورت حفظ وحدت ملی و توجه به آرمان‌های شهدا تأکید کرد و افزود: پیروزی‌های تاریخی ملت ایران نتیجه صداقت، ایثار و اعتماد مردم بوده است.

وی با اشاره به عملیات‌های جنگی و آزادسازی مناطق مانند بستان، یاد شهیدان آن عرصه را گرامی داشت و گفت که تجربیات رزمندگان باید چراغ راه نسل‌های امروز باشد.

سردار کهنسال همچنین افزود: دشمنان شیطانی با سیلی محکمی که از جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه خوردند، شکست سختی را متحمل شدند. کارگران در این اتحاد مقدس نقش مهمی ایفا کردند و امروز نیز در برابر چالش‌های داخلی و خارجی همانند گذشته در خط مقدم ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد که کارگران نماد عزت و کرامت جامعه ما هستند و همچون امام راحل، در برابر استکبار جهانی و یزیدیان زمان ایستادگی کردند. وی افزود: امام راحل با تأسیس این انقلاب، دشمنان را از کشور بیرون کرد و اگرچه غرب‌گرایان پس از انقلاب به دنبال سازش و ذلت بودند، این حرکت با هدایت امام از مسیر منحرف نشد.

این فرمانده دفاع مقدس ادامه داد: حکام خائن، ظالم و صهیونیست‌محور هنوز هم به دنبال سازش با غرب هستند. در شرایطی که در تمام دنیا علیه جنایات صهیونیست‌ها اعتراض است، در کشورهای عربی هیچ‌گونه واکنشی به این ظلم‌ها دیده نمی‌شود. حتی زمانی که قطر مورد حمله قرار گرفت، بازهم هیچ اعتراضی از آن کشورها مشاهده نکردیم.

سردار کهنسال با اشاره به جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، گفت: این جنگ در واقع طرحی بود برای پایان دادن به جمهوری اسلامی ایران که با درایت امام راحل خنثی شد. آمریکا روز به روز در حال افول است و جمهوری اسلامی به قدرت بازدارنده بزرگ در دنیا تبدیل شده است.

فرمانده دفاع مقدس اظهار داشت: ۹۰ درصد مشکلات کشور به موضوعات داخلی مربوط می‌شود و با روحیه بسیجی و جهادی می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم. گرانی‌های اخیر نیز حاصل تفکرات صهیونیستی و ترامپ‌های داخلی است که باید با هوشیاری و وحدت ملی مقابله کنیم.

