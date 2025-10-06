سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران:
اتحاد جامعه کارگری و کارفرمایی کلید حل مشکلات کشور است
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران بر لزوم اتحاد جامعه کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور، ما باید همگان را از دو قشر کارگری و کارفرمایی کنار هم جمع کنیم تا با انسجام و همدلی مشکلات را حل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید امیر حسینیجو عصر دوشنبه در همایش طلایهداران دفاع مقدس که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، بر اهمیت اتحاد و همدلی در جامعه کارگری و کارفرمایی تأکید کرد.
وی با اشاره به رشادتهای شهدای جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس، گفت: شهدای جامعه کارگری ایران در سختترین شرایط برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را فدای کشور کردند. ما باید قدردان این عزیزان باشیم و یاد آنها را زنده نگه داریم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران به اهمیت وحدت در جامعه اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، دشمن تمام تلاش خود را کرد تا اختلافات داخلی را ایجاد کند. اما ما توانستیم با اتحاد و همدلی از کشور دفاع کنیم. امروز نیز این اتحاد باید در جامعه کارگری و کارفرمایی برقرار شود تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
وی افزود: مازندران یک استان برخوردار است که آب و هوای بسیار خوبی دارد، اما این استان در سختترین شرایط به دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی پرداخت. کارگران این استان در دفاع مقدس و در شرایط اقتصادی سخت امروز همچنان به وظیفه خود عمل میکنند و باید به آنها احترام گذاشته شود.
حسینیجو همچنین بر اهمیت رسیدگی به مسائل معیشتی و حمایت از کارگران تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، باید کارگران و کارفرمایان را کنار هم بیاوریم. این انسجام و اتحاد باید در جامعه ما تقویت شود، زیرا تنها از این طریق میتوانیم به مشکلات موجود پاسخ بدهیم.
وی با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرای عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت کارگری، افزود: ما باید از خون شهدا حفاظت کنیم و با اتحاد و همبستگی از مشکلات اقتصادی عبور کنیم. باید توجه داشته باشیم که ایران اسلامی یک سرزمین واحد است و ما در این مسیر باید کنار هم باشیم.