به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریا بیگی در همایش طلایه‌داران دفاع مقدس که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، بر لزوم تحقق آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا در حمایت از محرومان و بازنشستگان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «حمایت از محرومان و بازنشستگان جزو آرمان‌های امام، رهبری و شهدا بوده است، افزود: این مراسم نباید به یک گردهمایی تشریفاتی و سمبولیک تبدیل شود. ما هر روز با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق می‌کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران،گفت: حضرت رسول (ص) دست کارگران را می‌بوسید و مقام معظم رهبری هم همواره کارگران را قلب تپنده جامعه اسلامی می‌دانند. کارگران، همان بسیجیان زحمتکش هستند که هیچ‌گاه از آرمان‌های امام و رهبری کوتاه نخواهند آمد.

دریا بیگی افزود: کارگران ما همچون دوران دفاع مقدس با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند. علی‌رغم مشکلات و سیاست‌های غلط اقتصادی که سفره مردم را کوچک کرده است، کارگران همچنان پای کار کشور ایستاده‌اند.

وی با اشاره به نقش برجسته کارگران استان مازندران در دوران جنگ تحمیلی، گفت: کارگران این استان بهترین قشر در دوران جنگ بودند و بسیاری از آن‌ها در راه دفاع از کشور جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. اما امروز در شرایط معیشتی سختی به سر می‌برند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین خواستار توجه دولت و مجلس به وضعیت معیشتی کارگران شد و گفت: دولت و مجلس باید بدانند که در برابر زورگویان داخلی و خارجی خواهیم ایستاد. اما در عین حال، از استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان خواهان تحقق عدالت اجتماعی و زندگی آبرومندانه برای کارگران و اقشار کم‌درآمد هستیم.

وی در پایان به تذکر مقام معظم رهبری در خصوص قراردادهای موقت کارگری و شرایط معیشتی کارگران اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردند که باید اقدامات لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام شود و ما خواهان اجرای این منویات در کشور هستیم.

