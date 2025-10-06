دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
حمایت از محرومان و عدالت اجتماعی آرمانهای امام و شهداست/حمایت از کارگران و تحقق عدالت اجتماعی، خواسته اصلی کارگران مازندران
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران با تأکید بر حمایت از محرومان و عدالت اجتماعی، گفت: کارگران همچون بسیجیان دوران دفاع مقدس با سیلی صورت خود را سرخ میکنند و در شرایط سخت معیشتی همچنان پای کار کشور هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریا بیگی در همایش طلایهداران دفاع مقدس که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، بر لزوم تحقق آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدا در حمایت از محرومان و بازنشستگان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «حمایت از محرومان و بازنشستگان جزو آرمانهای امام، رهبری و شهدا بوده است، افزود: این مراسم نباید به یک گردهمایی تشریفاتی و سمبولیک تبدیل شود. ما هر روز با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق میکنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران،گفت: حضرت رسول (ص) دست کارگران را میبوسید و مقام معظم رهبری هم همواره کارگران را قلب تپنده جامعه اسلامی میدانند. کارگران، همان بسیجیان زحمتکش هستند که هیچگاه از آرمانهای امام و رهبری کوتاه نخواهند آمد.
دریا بیگی افزود: کارگران ما همچون دوران دفاع مقدس با سیلی صورت خود را سرخ میکنند. علیرغم مشکلات و سیاستهای غلط اقتصادی که سفره مردم را کوچک کرده است، کارگران همچنان پای کار کشور ایستادهاند.
وی با اشاره به نقش برجسته کارگران استان مازندران در دوران جنگ تحمیلی، گفت: کارگران این استان بهترین قشر در دوران جنگ بودند و بسیاری از آنها در راه دفاع از کشور جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. اما امروز در شرایط معیشتی سختی به سر میبرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین خواستار توجه دولت و مجلس به وضعیت معیشتی کارگران شد و گفت: دولت و مجلس باید بدانند که در برابر زورگویان داخلی و خارجی خواهیم ایستاد. اما در عین حال، از استاندار و نماینده ولیفقیه در استان خواهان تحقق عدالت اجتماعی و زندگی آبرومندانه برای کارگران و اقشار کمدرآمد هستیم.
وی در پایان به تذکر مقام معظم رهبری در خصوص قراردادهای موقت کارگری و شرایط معیشتی کارگران اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردند که باید اقدامات لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام شود و ما خواهان اجرای این منویات در کشور هستیم.