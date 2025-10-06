خبرگزاری کار ایران
اتحادیه تعاونی‌های بازرگانی و صادرات صنایع دستی فارس در مسیر توسعه

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های بازرگانی و صادرات صنایع دستی استان فارس از فعالیت‌های گسترده این اتحادیه در زمینه توسعه صادرات صنایع دستی و ارتقای زیرساخت‌های تخصصی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سلمان گورنگی اظهار کرد: اتحادیه تعاونی‌های بازرگانی و صادرات صنایع دستی استان فارس تاکنون با حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و طراحی زیرساخت‌ها و استانداردسازی صنایع دستی، اقدامات موثری در راستای صادرات محور کردن این حوزه انجام داده است.

وی افزود: برگزاری نشست‌ها و جلسات تخصصی برای رفع مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و سایر مسائل مرتبط با تعاونی‌های فرش و صنایع دستی از دیگر برنامه‌های اتحادیه بوده است. همچنین، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله در فلورانس ایتالیا، مالزی، ترکیه، چین، ترکمنستان، عمان و کشورهای حوزه خلیج فارس، فرصت‌های جدیدی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده است.

گورنگی با اشاره به اهمیت حضور در نمایشگاه اکسپو ادامه داد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های بخش صنایع دستی، جذب مشتریان جدید و شناخت توانمندی‌های کشورهای مختلف است. وی افزود: بررسی بازخوردها و آسیب‌شناسی حضور در این نمایشگاه، می‌تواند گام اولیه‌ای برای برنامه‌ریزی بهتر و حضور موفق‌تر در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های بازرگانی و صادرات صنایع دستی فارس خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌تواند ضمن تقویت صادرات، به توسعه اقتصاد هنر و افزایش تعاملات تجاری بین‌المللی استان کمک کند و جایگاه فارس را در عرصه صنایع دستی و فرش ایران و منطقه ارتقا دهد.

