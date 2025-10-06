خبرگزاری کار ایران
بهره‌گیری از آموزه‌های دوران دفاع مقدس برای توسعه ظرفیت‌های جامعه کارگری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران بر اهمیت استفاده از آموزه‌ها و روحیه شهدا برای حل مشکلات جامعه کارگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی باقری روز دوشنبه در  همایش طلایه‌داران دفاع مقدس که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ساری برگزار شد با بیان اینکه در مسیر خدمت به مردم هستیم و با الهام از دوران دفاع مقدس باور داریم که فاتحان قله هستیم، گفت: اتحاد و همدلی ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی دشمن را نابود کرد و امروز ما نیز باید از این الگو برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: در جهت بهبود وضعیت جامعه کارگری، همواره از ظرفیت‌های این قشر به‌ویژه تشکل‌های کارگری استفاده کرده‌ایم و در تلاش هستیم تا مشکلات آن‌ها را کاهش دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با اشاره به نقش مهم جامعه ایثارگری در تحولات کشور، خاطرنشان کرد: همه ما قدردان جامعه ایثارگری هستیم و بهره‌گیری از راه و روش شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، اولویت جدی ما در جهت توسعه ظرفیت‌های جامعه کارگری است.

