به گزارش ایلنا، محسن خیرمند افزود: تأسیس مرکز دیده‌بان اجتماعی با هدف ایجاد وحدت عملکرد و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های مسئول در حوزه اجتماعی با همکاری نمایندگان عالی دولت و دستگاه قضایی در استان مرکزی ایجاد شده است. کمیته‌های تخصصی در مرکز دیده‌بان اجتماعی این استان ایجاد شده تا نظارت و برنامه‌ریزی عملکرد متولیان این حوزه مطلوب‌تر صورت گیرد. اکنون بیشتر دستگاه‌های اجرایی با حضور فعال در نشست‌ها، اهتمام ویژه‌ای به فعالیت‌های خود دارند.

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه تکلیفی فراتر از وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی برای آنها تعریف شده، اما برخی از این دستگاه‌ها هیچ‌ اقدام مثبتی در این حوزه انجام نمی‌دهند و یک بی‌تفاوتی محض نسبت به انجام تکالیف خود در حوزه مصوبات مرکز دیده‌بان اجتماعی دارند. جای تأسف دارد که مدیر برخی دستگاه‌های اجرایی این استان با داعیه پیش‌گامی در اقدامات حوزه اجتماعی، نسبت به انجام وظایف معمول دستگاه بی‌تفاوت هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: با دستگاه‌های اجرایی مسئول حوزه اجتماعی این استان اتمام حجت می‌شود که ظرف یک هفته آینده، جلسات کمیته تخصصی را تشکیل دهند و تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ و ابلاغ شود. در غیر این صورت مدیرکل آن مجموعه به عنوان متخلف شناخته شده و نسبت به ایشان اعلام جرم صورت می‌گیرد و اطلاع‌رسانی عمومی نیز صورت می‌گیرد.

خیرمند به مأموریت‌ها و اهداف و اولویت‌های مرکز دیده‌بان اجتماعی به عنوان یک فعالیت فرادستگاهی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: مرکز دیده‌بان اجتماعی، در واقع یک قالب منسجم برای انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌مند استان مرکزی در حوزه اجتماعی ایجاد کرده است. این مرکز با به‌کارگیری تدابیر مناسب، نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به طور جدی مورد توجه قرار داده است.

انتهای پیام/