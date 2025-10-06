به گزارش ایلنا، میثم حسینی مقدم امامی گفت: به دنبال وقوع آتش‌سوزی در انبار نگه‌داری گندم یکی از واحدهای تولید آرد استان در اواخر فصل تابستان، مقادیری از گندم‌های موجود دچار آسیب حرارتی شدند. در پی این حادثه، با هدف پیشگیری از هرگونه تهدید احتمالی برای سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از ورود مواد اولیه نامطلوب به چرخه تولید آرد و نان، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در نخستین گام، با هدف اطمینان از سلامت مواد اولیه و پیشگیری از استفاده احتمالی از گندم‌های دودگرفته یا سوخته، دستور توقیف کامل محموله گندم آسیب‌دیده صادر شد و هم‌زمان هماهنگی‌های لازم با اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس جهت بررسی‌های فنی و قانونی انجام گرفت.

به گفته حسینی‌مقدم، پس از انجام بررسی‌های جامع و دقیق و نمونه‌برداری از گندم‌های سالم تفکیک‌شده از گندم‌های آسیب‌دیده، نمونه‌ها به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال شد تا آزمایش‌های کنترل کیفی بر روی آنها انجام شود، نتایج آزمایش‌ها نشان داد که گندم‌های سالم جداسازی‌شده از کیفیت لازم برای تولید آرد برخوردار است و پس از اطمینان از سلامت کامل این محموله، مجوز تولید آرد از گندم‌های سالم صادر شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در این پرونده، بیانگر حساسیت و نظارت دقیق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در صیانت از سلامت عمومی جامعه است. هرگونه ماده اولیه مشکوک یا فاقد کیفیت، بدون استثنا از چرخه تولید خارج می‌شود تا نان و آرد مصرفی مردم، ایمن و استاندارد باشد.

محسن صالحی، رئیس اداره نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این خصوص بیان کرد: به منظور تصمیم گیری دقیق و مستند، چندین جلسه کارشناسی مشترک میان نمایندگان معاونت غذا و دارو، اداره کل غله استان و سایر مراجع ذی‌ربط برگزار شد تا ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، روش‌های جداسازی گندم‌های سالم از گندم‌های سوخته و دودگرفته مورد ارزیابی قرار گیرد.