قطع گاز در فولادشهر برای انجام تعمیرات شبکه
شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیهای از قطعی موقت گاز در بخشهایی از فولادشهر بهدلیل انجام عملیات تعمیرات شبکه خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیهای اعلام کرد که جریان گاز در خیابانهای بهار ۶، بهار ۷، بهار ۸، و بهار ۱۰ از محله A6 فولادشهر، روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ساعت ۱۶:۰۰ همان روز قطع خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، علت این قطعی انجام تعمیرات شبکه گاز شهری عنوان شده است. شرکت گاز استان اصفهان ضمن تشکر از همکاری و مساعدت مشترکین، از آنان درخواست کرد در مدت زمان قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته و نکات ایمنی را رعایت کنند.
این شرکت تأکید کرده است که برنامهریزی تعمیرات شبکه با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی انجام میشود و شهروندان پس از پایان عملیات، از وصل مجدد گاز بهرهمند خواهند شد.
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان از مشترکین خواست تا در ساعات اعلامشده نسبت به آمادهسازی وسایل گازسوز خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.