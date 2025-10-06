خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبرداد؛

کشف ٣٢ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در کمربندی شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ٣٢ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در کمربندی شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی، بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل خودرو‌های عبوری در کمربندی شیراز به یک‌دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ٣٢ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ١٢ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

 

