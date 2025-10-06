کشف ٣٢ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در کمربندی شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی، بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل خودرو‌های عبوری در کمربندی شیراز به یک‌دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ٣٢ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ١٢ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

