کشف لندکروز ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد

به گزارش ایلنا، سردار "حسن مفخمی شهرستانی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو های عبوری به یک خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و راننده مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح داشت: راننده خودرو به جرم قاچاق خودرو و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سردار مفخمی در پایان تاکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

