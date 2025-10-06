خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی مازندران؛

کشف لندکروز ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف خودرو تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان عباس آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار "حسن مفخمی شهرستانی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو های عبوری به یک خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و راننده مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح داشت: راننده خودرو به جرم قاچاق خودرو و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سردار مفخمی در پایان تاکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

