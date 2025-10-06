خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛

دستگیری قاتل ٢٠‌ساله در شیراز

دستگیری قاتل ٢٠‌ساله در شیراز
کد خبر : 1696509
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ٢٠‌ ساله در یکی از محله‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: پس از گزارش به پلیس ١١٠ مبنی بر درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان شیراز در یازدهم مهرماه سال‌جاری، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوان ٢٠ ساله‌ای به دلیل اختلافات شخصی با دوست خود درگیر و وی را با سلاح سرد از ناحیه سینه مجروح می‌نماید که به علت شدت جراحات وارده به قتل می‌رسد.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی قاتل در دستور کار ماموران کلانتری ٢۵ شریف آباد قرار گرفت، تصریح کرد: با سرعت عمل و تلاش ماموران پلیس، مخفیگاه قاتل شناسایی و وی دستگیر شد.

زراعتیان با بیان اینکه قاتل ٢٣‌ساله پس از اقرار به قتل به دلیل اختلافات شخصی، روانه دادسرا شد، گفت: عاقبت‌اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی