به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: پس از گزارش به پلیس ١١٠ مبنی بر درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان شیراز در یازدهم مهرماه سال‌جاری، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوان ٢٠ ساله‌ای به دلیل اختلافات شخصی با دوست خود درگیر و وی را با سلاح سرد از ناحیه سینه مجروح می‌نماید که به علت شدت جراحات وارده به قتل می‌رسد.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی قاتل در دستور کار ماموران کلانتری ٢۵ شریف آباد قرار گرفت، تصریح کرد: با سرعت عمل و تلاش ماموران پلیس، مخفیگاه قاتل شناسایی و وی دستگیر شد.

زراعتیان با بیان اینکه قاتل ٢٣‌ساله پس از اقرار به قتل به دلیل اختلافات شخصی، روانه دادسرا شد، گفت: عاقبت‌اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

