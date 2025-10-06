تولید بیش از ۳ میلیون تن محصولات دامی و زراعی در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی امروز دوشنبه در مراسم روز دامپزشکی که در سالن سالن دانشگاه لرستان برگزار شد، بر لزوم سلامت محصولات مصرفی مردم استان تأکید کرد و گفت: محصولاتی که مردم استان ما مصرف می‌کنند، محصولات سالمی هستند چرا که در همه حلقه‌های تولید و در همه حلقه‌های زنجیره ارزش و زنجیره تولید، دامپزشکان ما نظارت کاملی را بر فرآورده‌های دامی دارند.

وی افزود: صنعت دام و دامپروری شیلات در استان یک صنعت بسیار فعالی است که خوشبختانه به جز یک مورد در همه زمینه‌ها تولیدات ما در صدر استان بیشتر از مصرف و معمولاً به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه کل تولیدات دامی استان بر اساس آمار سال ۱۴۰۲.۳۷۰ هزار تن است، اظهار داشت: این حجم از تولید، تقریباً دو درصد تولیدات دامی و فرآورده‌های دامی کشور را به خودش اختصاص می‌دهد.

صیادی ادامه داد: از زمانی که جوجه یک‌روزه در واقع در دامپروری قرار می‌گیرد تا زمانی که به کشتارگاه می‌آید و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در همه این حلقه‌ها دامپزشکان ما نظارت‌های فنی را برای سلامت غذایی مردم در کنارشان هستند.

وی با اشاره به کاهش تولید گندم گفت: باتوجه‌به کاهش بارندگی شدید و تغییر اقلیمی که داشتیم و حتی دمای هوایی که در حد یکی دو درجه گرم‌تر شده بود، متأسفانه میزان تولید گندم ما کاهش چشمگیری نسبت به سال زراعی گذشته داشت.

صیادی بیان کرد: تولید گندم از ۵۴۰ هزار تن متأسفانه به ۲۹۰ هزار تن کاهش پیدا کرد.

وی اظهار داشت: این اعداد، مربوط به خرید تضمینی دولت است و در محصولات دیمی که عمدتاً غلات و حبوبات هستند، به دلیل کاهش ۳۶ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، کاهش تولید داشته‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان، اولویت اصلی این سازمان را تکمیل طرح‌های ناتمام و توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: عزم جدی برای رفع چالش‌های پیش‌روی کشاورزان از جمله مشکلات مربوط به آب و بازار فروش و حمل‌ونقل محصولات داریم.

