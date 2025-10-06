خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری جلسه آموزشی و توانمندسازی مدیران محلات جدید قرارگاه اجتماعی البرز

برگزاری جلسه آموزشی و توانمندسازی مدیران محلات جدید قرارگاه اجتماعی البرز
کد خبر : 1696399
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه آموزشی و توانمندسازی مدیران محلات جدید قرارگاه اجتماعی استان البرز با حضور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدجواد کاظمینی در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش مدیران محلات در اجرای برنامه‌های مردمی قرارگاه اجتماعی، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، آغاز رسمی فعالیت قرارگاه اجتماعی در تمامی محلات استان البرز و ارتقای توانمندی مدیران محلات در چارچوب ساختار مردمی این قرارگاه است.

وی افزود: در این نشست، فرآیندهای اجرایی قرارگاه اجتماعی و نقش مهم مدیران محلات در توسعه و تکمیل شبکه مردمی تشریح شد. همچنین آموزش‌های تخصصی در خصوص سامانه "سقا"، سامانه الکترونیکی قرارگاه اجتماعی، به منظور سهولت در ثبت و پیگیری اقدامات مردمی ارائه گردید.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به اهداف کلان این طرح تصریح کرد: قرارگاه اجتماعی با محوریت تقویت مشارکت‌های مردمی و انسجام اجتماعی در محلات، گامی مؤثر در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان است. امیدواریم با همکاری فعال مدیران محلات و تعامل مؤثر دستگاه‌ها و نهادها با این شبکه مردمی ـ که الگویی ملی در مدیریت محله‌محور به شمار می‌رود ـ شاهد توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی