برگزاری جلسه آموزشی و توانمندسازی مدیران محلات جدید قرارگاه اجتماعی البرز

به گزارش ایلنا از البرز، محمدجواد کاظمینی در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش مدیران محلات در اجرای برنامه‌های مردمی قرارگاه اجتماعی، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، آغاز رسمی فعالیت قرارگاه اجتماعی در تمامی محلات استان البرز و ارتقای توانمندی مدیران محلات در چارچوب ساختار مردمی این قرارگاه است.

وی افزود: در این نشست، فرآیندهای اجرایی قرارگاه اجتماعی و نقش مهم مدیران محلات در توسعه و تکمیل شبکه مردمی تشریح شد. همچنین آموزش‌های تخصصی در خصوص سامانه "سقا"، سامانه الکترونیکی قرارگاه اجتماعی، به منظور سهولت در ثبت و پیگیری اقدامات مردمی ارائه گردید.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به اهداف کلان این طرح تصریح کرد: قرارگاه اجتماعی با محوریت تقویت مشارکت‌های مردمی و انسجام اجتماعی در محلات، گامی مؤثر در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان است. امیدواریم با همکاری فعال مدیران محلات و تعامل مؤثر دستگاه‌ها و نهادها با این شبکه مردمی ـ که الگویی ملی در مدیریت محله‌محور به شمار می‌رود ـ شاهد توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.

