فعالیت ۵۳۷ باب کانون فرهنگی هنری در مساجد مناطق روستایی فارس

فعالیت ۵۳۷ باب کانون فرهنگی هنری در مساجد مناطق روستایی فارس
مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس با اشاره به فعالیت ۵۳۷ باب کانون فرهنگی هنری در مساجد روستاهای استان فارس، گفت: این کانون‌ها حتی دورترین نقاط استان راه اندازی شده است و فعالیت‌های متنوعی را در طول سال اجرا می‌کنند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی به مناسبت فرارسیدن «۱۵مهر؛ روز روستا و عشایر» افزود: بیش از یک‌هزار و ۳۲۷ باب کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فارس مشغول فعالیت است که از این تعداد ۵۳۷ باب در مساجد نقاط روستایی حتی دورترین نقاط راه اندازی شده است.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس خاطرنشان کرد: کانون‌های مساجد روستایی در نقاطی که حتی اداره‌ای هم فعال نیست، به صورت یک نهاد قوی با جایگاه رفیع معنوی و اجتماعی برنامه‌های متنوعی را در طول سال و به ویژه اوقات فراغت تابستان اجرا می‌‌کنند.

وی با ارائه آماری از فعالیت کانون‌های مساجد روستایی در شهرستان‌های استان فارس، افزود: شهرستان های داراب با ۴۷ باب کانون روستایی، شیراز با ۳۹ باب کانون روستایی، مرودشت با ۳۵ باب کانون روستایی، فسا با ۳۳ باب کانون روستایی و نی‌ریز و لامرد با ۳۰ باب کانون روستایی از مجموع کانون‌های فعال در سطح شهرستان، بیشترین آمار کانون‌های مساجد روستایی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی تاکید کرد: در سال‌های اخیر درخواست تاسیس و راه‌اندازی کانون‌ فرهنگی هنری در مساجد مناطق روستایی استان افزایش پیدا کرده است و در اجرای برنامه‌ها نیز کانون‌های مساجد روستایی در بسیاری از موارد پیشتاز فعالیت‌ها هستند و برنامه‌های متنوعی را به ویژه در مناسبت‌های ملی و مذهبی با کمترین امکانات برای عموم مردم اجرا می‌کنند که با استقبال حداکثری همراه است.

این مقام مسئول با گرامیداشت «۱۵مهر؛ روز روستا و عشایر» و تبریک این مناسبت به مدیران و فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد روستایی استان فارس، خاطرنشان کرد: استعدادها و ظرفیت‌های بسیار بالقوه ای در سطح روستاهای استان فارس در رشته‌های مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت است تا شکوفا شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سعی شده است با برگزاری برنامه‌های ویژه کانون‌های مساجد روستایی توجه همگان به ظرفیت‌های بالقوه روستا جلب شود، اظهارداشت: فراخوان جشنواره فیلم کوتاه و عکس «ایران مهر» با محوریت زنان روستایی و عشایری از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت این دبیرخانه به رئیس ستاد کانون‌های مساجد کشور محول شده است، منتشر شد که همزمان با نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
