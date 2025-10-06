خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رئیس کل دادگستری استان خبرداد:

بازگشت حدود ۱۰۵  میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی گلستان

بازگشت حدود ۱۰۵  میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی گلستان
کد خبر : 1696374
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با تلاش دادگستری گلستان، ۱۰۵ میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی و اقتصادی استان بازگردانده شد. سال گذشته نزدیک به ۲۴۱ میلیارد تومان از مطالبات بانکی وصول شد.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: این مبلغ با تلاش‌های کمیته پیگیری مطالبات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ از بدهکاران کلان بانکی پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.

وی افزود: لیست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک، اخذ و  در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور مدیران بانک‌های مربوطه،   ساز و کار و زمان بازپرداخت این تسهیلات،   تعیین می‌شود. 

آسیابی، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسانی که تسهیلات اشتغالزایی و تولید را در جای دیگر هزینه کردند  در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند. 

وی افزود: وصول معوقات بانکی در راستای کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانک‌ها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.

