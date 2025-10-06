وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛
پایان مدارس کانکسی بیشتر از ۱۰ دانش آموز با ساخت یک هزار مدرسه در کشور
وزیر آموزش و پرورش گفت: پایان مدارس کانکسی بیشتر از ۱۰ دانش آموز امروز اتفاق بزرگی در کشور و گام بلندی در جهت توسعه عدالت آموزشی است که هزار مدرسه در قالب هزار و ۸۰۰ کلاس درس جایگزین شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی روز دوشنبه چهاردهم مهرماه در حاشیه بهرهبرداری مدرسه ۲ کلاسه برکت شهید امیر علی حاجی زاده، با بیان اینکه این مدارس به صورت کامل تجهیز برای تعلیم و تربیت آماده است، اظهار داشت: تغییر نگرشها و باورها در جامعه رخ داده و به درک مشترک رسیدیم که فرهنگ توسعه و اقتدار از سرمایهگذاری تعلیم و تربیت است و هر میزان سرمایهگذاری کنیم انتطار پیشرفت داریم.
وی تاکید کرد: این نقطه عطفی بود که در دولت چهاردهم با نگاه رییس جمهور رقم خورد و این برای همه ما افتخار است.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: افتتاح مدرسه در این روستا پیام توجه و سرمایهگذاری در مناطق محروم است و یک دانش آموز در منطقه محروم اهمیت یک دانش آموز در مرکز دارد و هر کدام میتوانند انسان فرهیخته و اثرگذاری باشند.
کاظمی گفت: لرستان از استانهای پیشرو در اجرای طرح عدالت آموزشی و جمعآوری مدارس کانکسی است.
وی با اشاره به اینکه خدمات بنیاد برکت باعث افتخار است، اظهار کرد: سرمایهگذاری در آموزش و پرورش متفاوت است و انسان تربیت میشود و توسعه و پیشرفت را رقم میزند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس کانکسی بیشتر از ۱۰ دانش آموز، طرحهای نیمه تمام سرانههای زیر ۲ و ۳ متر و فرسوده اولویتبندی شده و هفت هزار و ۷۰۰ طرح در دستور کار است و این نهضت و مسیر پرافتخار ادامه دارد.
کاظمی ادامه داد احداث مدرسه ۲ کلاس به اندازه مدرسه ۱۸ کلاسه سختی دارد و امروز تمام زیر ساختها فراهم شده احتمال تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ۱۰۰ درصد است.