تجهیز آتش نشانی رشت به ۸ خودروی جدید
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از رسیدن ۳ خودروی جدید آتش نشانی به این شهر خبر داد و گفت: ۵ خودروی دیگر در راه است.

به گزارش ایلنا از رشت، شهرام مومنی گفت: تاکنون ۲ دستگاه خودروی شاسی کمک‌دار (مناسب مسیر‌های سخت گذر) و یک دستگاه خودروی اطفایی ۶ تنی وارد سازمان آتش نشانی رشت شده که پس از تجهیز، به ناوگان خودرو‌های خدمات رسان این سازمان ملحق خواهد شد.

وی هدف از نوسازی ناوگان آتش نشانی رشت را افزایش توان و سرعت عملیاتی این سازمان در مقابله با حوادث و شرایط بحرانی عنوان کرد و افزود: این اقدام با پیگیری شهردار، شورای اسلامی شهر و دیگر مسئولان مرتبط انجام شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: ۵ دستگاه خودروی دیگر شامل ۳ خودروی شاسی کمک دار و ۲ خودروی اطفایی برای افزایش بیشتر ظرفیت عملیاتی آتش‌نشانان شهر رشت در راه هستند.

شهرام مومنی گفت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با ۱۵ ایستگاه آتش نشانی در حال خدمت رسانی به شهروندان این شهر است.

