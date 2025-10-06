خبرگزاری کار ایران
فوت ۴ نوجوان اندیمشکی در برخورد دو موتورسیکلت/یک نفر مصدوم شد

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: تصادف ۲ دستگاه موتورسیکلت در جاده اندیمشک به سد کرخه، منجر به فوت چهار نوجوان و مصدوم شدن پسر ۱۲ ساله شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان،  مهران احمدی بلوطکی  امروز دوشنبه اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲:۳۲ یکشنبه شب، در یک حادثه تلخ در مسیر اندیمشک به سمت سد کرخه ۲ دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند که نیروهای اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی بر ضرورت توجه به ایمنی وسایل نقلیه سبک و آموزش‌های لازم برای نوجوانان تاکید کرد و افزود: این حادثه منجر به فوت چهار نوجوان با سنین ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ساله شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: یک پسر ۱۲ ساله نیز در این سانحه رانندگی به شدت مجروح شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شد.

احمدی ضمن تسلیت به خانواده فوتی‌های این حادثه گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

