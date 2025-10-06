فوت ۴ نوجوان اندیمشکی در برخورد دو موتورسیکلت/یک نفر مصدوم شد

وی بر ضرورت توجه به ایمنی وسایل نقلیه سبک و آموزش‌های لازم برای نوجوانان تاکید کرد و افزود: این حادثه منجر به فوت چهار نوجوان با سنین ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ساله شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: یک پسر ۱۲ ساله نیز در این سانحه رانندگی به شدت مجروح شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شد.

احمدی ضمن تسلیت به خانواده فوتی‌های این حادثه گفت: علت حادثه در دست بررسی است.