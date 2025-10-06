مدیر شیلات استان خبر داد؛
تولید 3 هزار تُن انواع آبزیان در واحدهای آبزیپروری استان قزوین
مدیر شیلات و امور آبزیان استان قزوین از تولید بیش از 3 هزار تُن انواع آبزیان در واحدهای آبزیپروری استان ط
به گزارش ایلنا از قزوین، مهری محمودی با اعلام این خبر گفت: از مجموع 3 هزار تُن آبزی تولید شده، 2361 تُن ماهی سردآبی، 38 تُن ماهی خاویاری و 721 تُن ماهی گرمآبی بوده است.
وی افزود: شهرستانهای قزوین و بوئینزهرا به ترتیب بهعنوان قطبهای اصلی تولید آبزیان در استان شناخته میشوند.
مدیر شیلات استان با تأکید بر نقش مهم بخش شیلات در تأمین امنیت غذایی، اقتصاد استان و معیشت آبزیپروران گفت: میانگین تولید نشاندهنده اهمیت و ظرفیت بالای این بخش در توسعه پایدار کشاورزی استان است.
محمودی با اشاره به ظرفیتهای بالای شیلاتی قزوین تصریح کرد: توسعه فعالیتهای آبزیپروری و حمایت از بهرهبرداران و تولیدکنندگان از اولویتهای مهم شیلات استان در سال جاری است. امیدواریم با تداوم این روند، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم صادراتی استان نیز افزایش یابد.