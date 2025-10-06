رفع تصرف بیش از ۱۵۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه گشت رودخان – سیاهمزگی فومن
با اجرای حکم قضایی و تلاش یگان حفاظت محیطزیست، بخشی از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظتشده گشت رودخان – سیاهمزگی شهرستان فومن از تصرف غیرقانونی خارج و به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا، سرپرست اداره حفاظت محیطزیست شهرستان فومن از رفع تصرف اراضی ملی در منطقه حفاظتشده گشت رودخان – سیاهمزگی، واقع در روستای حیدرآلات خبر داد.
ابوذر قریبزاده اعلام کرد: در پی صدور حکم مراجع قضایی و با تلاش یگان حفاظت محیطزیست، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی در منطقه مذکور با موفقیت انجام شد.
وی افزود: در این اقدام، بیش از ۱۵۰ مترمربع از اراضی ملی که بهصورت غیرقانونی با حصار چوبی و فنسکشی تصرف شده بود، آزادسازی و به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.
قریبزاده با تأکید بر اهمیت صیانت از عرصههای طبیعی، تصریح کرد: این اقدام در راستای مقابله با تخریب و تجاوز به اراضی ملی و حفظ محیطزیست منطقه صورت گرفت و اقدامات نظارتی در این حوزه همچنان ادامه خواهد یافت.