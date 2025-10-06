وزیر آموزش و پرورش وارد لرستان شد
وزیر آموزش و پرورش به منظور افتتاح ۳ هزار و دهمین مدرسه برکت در مناطق محروم دلفان وارد استان لرستان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی که با هدف افتتاح سههزار و دهمین مدرسه برکت و بررسی وضعیت فضاهای آموزشی در مناطق محروم شهرستان دلفان به استان لرستان سفر کرده است، در بدو ورود به این استان مورد استقبال رسمی نماینده ولی فقیه، استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش این استان قرار گرفت.
در این سفر، وزیر آموزش و پرورش را پرویز فتاح؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) همراهی میکند. هیأت همراه نیز با حضور در یکی از روستاهای محروم دلفان، طرحهای توسعه و ساماندهی فضاهای آموزشی را مورد بررسی قرار خواهند داد.
هدف از این برنامه، محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی، ساماندهی مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز و توسعه زیرساختهای آموزشی استاندارد در مناطق کمتر برخوردار است.
دیدار و گفتوگو با فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای این منطقه و تشریح برنامههای وزارتخانه در زمینه تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محیطهای یادگیری از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به لرستان است.
این سفر بخشی از همکاریهای مشترک وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در زمینه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم کشور است.