خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش وارد لرستان شد

وزیر آموزش و پرورش وارد لرستان شد
کد خبر : 1696293
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش به منظور افتتاح ۳ هزار و دهمین مدرسه برکت در مناطق محروم دلفان وارد استان لرستان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی که با هدف افتتاح سه‌هزار و دهمین مدرسه برکت و بررسی وضعیت فضاهای آموزشی در مناطق محروم شهرستان دلفان به استان لرستان سفر کرده است، در بدو ورود به این استان مورد استقبال رسمی نماینده ولی فقیه، استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش این استان قرار گرفت. 

در این سفر، وزیر آموزش و پرورش را پرویز فتاح؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) همراهی می‌کند. هیأت همراه نیز با حضور در یکی از روستاهای محروم دلفان، طرح‌های توسعه و ساماندهی فضاهای آموزشی را مورد بررسی قرار خواهند داد. 

هدف از این برنامه، محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی، ساماندهی مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانش‌آموز و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استاندارد در مناطق کمتر برخوردار است. 

دیدار و گفت‌وگو با فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های این منطقه و تشریح برنامه‌های وزارتخانه در زمینه تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به لرستان است. 

این سفر بخشی از همکاری‌های مشترک وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در زمینه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی