مدیرکل دامپزشکی مازندران:
حمل خارج از شبکه مرغ به تهران مسدود شد/ کاهش ۲۰ درصدی قیمت مرغ در بازار مازندران
در راستای تاکید استاندار مازندران و اجرای سیاستهای قرارگاه امنیت غذایی و کنترل زنجیره توزیع مرغ، ادارهکل دامپزشکی استان با همکاری دستگاههای نظارتی، موفق به شناسایی و برخورد با ۱۸ مورد حمل غیرمجاز شد. این اقدامات در پی عدم رعایت الزامات صدور گواهی بهداشتی و کد سماتین صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، حمزه آقاپور با اشاره به تشکیل اکیپهای مشترک در گلوگاههای ورودی و خروجی استان اظهار داشت: در پی این بازرسیها، خودروهایی که فاقد گواهی حمل معتبر بودند شناسایی و با تنظیم صورتجلسه،با همکاری دستگاههای امنیت اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی، به مراجع تعزیراتی معرفی شدند.
وی با تاکید بر لزوم اخذ کد «سماتین» پیش از صدور گواهی حمل، افزود: برخی واحدهای پرورش مرغ بدون دریافت این کد، اقدام به دریافت گواهی از مسئول فنی بهداشتی کرده بودند که در بررسیهای دقیق، ۱۸ مورد تخلف شناسایی و به تعزیرات ارجاع شد. همچنین مسئولان فنی متخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شدند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران هدف از این اقدامات را ایجاد پایداری در امنیت غذایی و مدیریت صحیح زنجیره توزیع مرغ در استان دانست و تصریح کرد: بر اساس تأکیدات قرارگاه امنیت غذایی و تاکید استاندار محترم، هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت و با جدیت در مسیر تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم گام برمیداریم.