به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، در حکم امضا شده از سوی سعید بیاری مدیرکل؛ خطاب به ابراهیم حیاتی عضو کارگری باسابقه هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لامرد آمده است:

«در اجرای ماده ١۵٨ قانون کار و به استناد ماده ٢ و ٢۶ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف مصوب ١۵ اسفند ١۴٠٢ وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی و تفویض اختیار مصرع در ماده یک دستورالعمل شماره ٢٢٩١٠۴ مورخه ١١ دی ماه ١۴٠١ معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع واگذاری صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار به مدیران کل اجرایی و با عنایت به معرفی‌نامه مورخ ۵ مهرماه ١۴٠۴ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس، از روز ٢٣ فروردین ١۴٠۴ به مدت دو سال به عنوان نماینده کارگران در هیأت تشخیص مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد انتخاب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال با حضور منظم و موثر در جلسات هیأت، رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه در تحقق پیشبرد رسالت قانونی که به موجب ماده ١۵٧ قانون کار برعهده اعضای مراجع حل اختلاف کار نهاده شده است به نحو شایسته مشارکت نموده و با عنایت ویژه به سازش اصحاب دعوی، اهمیت پایداری کارگاه و حفظ اشتغال، اصول مذکور را در فرایند دادرسی عادلانه سرلوحه کار قرار داده و با کوشش در راستای ارتقاء سطح مناسبات در جامعه کارگری و کارفرمایی در خدمت‌رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی موفق و پیروز باشید.»

بر پایه این گزارش، لازم به یادآوری است «ابراهیم حیاتی» از کارگران باسابقه در بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی لامرد است. او هم اکنون عهده دار مسئولیت‌های واحد کنترل ترافیک و پایگاه بسیج شهدای صنعت و معدن در منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌باشد و از سال ١۴٠٠ تاکنون به عنوان نماینده کارگران در هیأت تشخیص اداره کار لامرد در حال فعالیت بوده و در این بازه زمانی، با عملکرد مثبت و ایفای نقش موثر، گام‌های مؤثری در حمایت و احقاق حقوق کارگران برداشته است.

