مشارکت مردم و حمایت های میان بخشی گام موثری در کاهش آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه سیزدهم مهرماه در جلسه هیات اندیشه ورز استان با موضوع بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین اظهارکرد: رویکردهای میدانی و مشارکتی با حضور ساکنان مناطق حاشیه‌ای باید در دستور کار متولیان این حوزه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در زمینه توانمندسازی جوامع حاشیه‌ای به جای رویکرد حذف برخی ساختارها منجر به نتایج مطلوب نمی‌شود و لازم است مداخله چندبعدی و همزمان در این مناطق انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: مداخلات تک عاملی و کالبدی مانند تخریب، تخلیه کردن و جابجایی در حوزه‌هایی مانند مبارزه با مواد مخدر در حوزه آسیب‌های اجتماعی و محله ای، نتایج چشمگیری ندارد و نیازمند توجه ویژه به ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و…در این محلات هستیم.

پورعلی اظهارداشت: انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، شهرداری و…بیشتر از اقدامات مقابله‌ای موثر است و نتیجه مناسب‌تری دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تقویت مدیریت شهری و حکمرانی محلی در کنار برگزاری گفتگوهای محله‌ای و مشارکت مردم در اجرای امور محلات، نتایج مطلوبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

به گفته معاون سیاسی استاندار لرستان، رفع مشکلات زیرساختی و عمرانی محلات حاشیه ای، تقویت بنیه اقتصادی این محلات از طریق کارآفرینی محله ای، افزایش امنیت این مناطق و…نیز نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق خواهد داشت.

پورعلی افزود: حمایت ویژه از گروه‌های خاص به ویژه مانند زنان سرپرست خانوار و…نیز در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی این مناطق، موثر است.

وی ادامه داد: تقویت خدمات رفاهی محلات، بهبود اقتصاد خانواده ها، ارتقا سطح آگاهی در این محلات، تقویت ارتباط مدارس با خانواده‌های برای مواردی مانند ترک تحصیل دانش آموزان و در مجموع مداخله فرهنگی و اجتماعی هدفمند در این زمینه تاثیرات مطلوبی خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت بازنگری در مدل‌های توسعه شهری، گفت: بهبود فضاهای ورزشی، فرهنگی، رویدادسازی و…در محلات حاشیه‌ای نیز نقش موثری در کاهش مشکلات این مناطق دارد.

پورعلی تصریح کرد: بهبود این ساختارها نقش مهمی برای ایجاد فرصتهای برابر در راستای کاهش خشم یا نارضایتی ساکنان این مناطق هم خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مدیریت سرای محلات با مشارکت ساکنان این مناطق هم اقدام موثری برای ایجاد همبستگی و حکمرانی محلی خواهد بود.

وی ادامه داد: لازم است خروجی این جلسات جهت برنامه ریزی منسجم‌تر و هماهنگ‌تر در اختیار فرمانداران قرار بگیرد.

