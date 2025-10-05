انجام بیش از ۲۶۱ میلیون دز واکسیناسیون طیور در اردبیل

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی فیضی در بازدید خبرنگاران از کشتارگاه استان اردبیل به مناسبت هفته دامپزشکی با اشاره به شعار این هفته« دامپزشکی برای وفاق ملی و سلامت واحد» اظهار کرد: طی این هفته برنامه های متعددی اجرا خواهد شد که برگزاری رزمایش اردوهای جهادی در طول هفته هر روز در یک شهرستان از جمله مهمترین اقدامات این هفته خواهد بود.

وی با بیان اینکه دامپزشکی در برقراری امنیت عمومی دارای جایگاه بی بدیل و بی نظیری است، گفت: این اداره هیچگونه اعتباری از محل بودجه سلامت دریافت نمی‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل به اقدامات یکساله دامپزشکی استان اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای مهر سال ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ بیش از ۲۶۱ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۸۶ دز واکسیناسیون طیور در استان اردبیل انجام شده است.

فیضی اردبیل را قطب طیور کشور عنوان کرد و افزود: ۱۵ درصد جوحه یک روزه کشور در استان اردبیل تولید می شود و در تولید گوشت سفید به عنوان استان معین، مولد و صادر کننده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت ۱۹۷ هزار و ۷۴۳ کیلوگرم فرآورده های خام دامی در استان ضبط و معدوم شده است، گفت: همچنین طی این مدت ۴۱ هزار و ۲۰۱ مورد بازدید از اماکن تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی داشته‌ایم.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل ادامه داد: نیاز است رسانه‌های در کنار دامپزشکی بوده و مردم را در راستای فرهنگ سازی رژیم غذایی به سمت بسته بندی و ایجاد خیزش عمومی برای جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز سوق دهیم.

