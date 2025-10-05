مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان خبر داد:
تخصیص 30 میلیارد ریال اعتبار به آموزش فنیوحرفهای استان مرکزی
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان مرکزی گفت: 30 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز، تکمیل و نوسازی 3 مرکز آموزشی در شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب تخصیص یافت. این اعتبارات با پیگیریهای مستمر نادرقلی ابراهیمی، نماینده این شهرستانها در مجلس اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستمی افزود: این میزان اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران تأمین شده و طبق مصوبه هیئت مدیره این شرکت، پروژههای مربوطه در اسرع وقت اجرا و بهرهبرداری میشوند. هر ساله 3 تا 5 درصد از اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت به این استان اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: این منابع از محل درآمدهای نفتی و اعتبارات ملی تأمین میشود که این حمایت مالی نقش مؤثری در توسعه و تقویت زیرساختهای مهارتی و فنی استان دارد. تخصیص این اعتبار گام بلندی در مسیر نوسازی زیرساختهای مهارتآموزی است و در خدمترسانی بهتر به جوانان جویای کار و مهارتآموزان یاریرسان است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان مرکزی با بیان اینکه تجهیز و نوسازی مراکز فنیوحرفهای این استان به ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند، اظهار داشت: 21 مرکز دولتی، 380 آموزشگاه آزاد و 106 مرکز جوار کارگاهی (واحدهای آموزشی مستقر در صنایع) در استان مرکزی فعال و آموزشهای مهارتی به متقاضیان ارائه میشود.