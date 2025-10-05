مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
جذب 500 معلم در آموزش و پرورش استان مرکزی
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: در سال جاری 500 معلم از طریق ماده 28 در این استان جذب شدند. در حال حاضر 18 هزار و 13 معلم در این استان در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم و آموزش استثنایی به تدریس اشتغال دارند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا پیرحسینلو به مناسبت روز جهانی معلم (پنج اکتبر)، افزود: 7015 معلم در مقطع ابتدایی، 3491 معلم در مقطع متوسطه اول، 4426 معلم در مقطع متوسطه دوم، 435 معلم در مدارس استثنایی، 894 نفر در بخش اداری و 1752 نفر متعهد در مجموعه آموزش و پرورش استان مرکزی اشتغال دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 100 دانشجو معلم در واحدهای آموزشی این استان به تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به کار هستند و به دانشآموزان استان تدریس میکنند. کمبود معلم در برخی شهرهای استان رفع شده و تمام کلاسهای درس استان مرکزی از ظرفیت معلم بهرهمند هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی به تعداد بازنشستگان فرهنگی سالهای اخیر اشاره کرده و اظهار داشت: در بازه زمانی سالهای اخیر 20 هزار فرهنگی این استان بازنشسته شدهاند. در سال جاری نیز 600 معلم در استان مرکزی بازنشسته شدند.