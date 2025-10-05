استفاده از کلاه ایمنی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

به گزارش ایلنا از آستارا، سرهنگ بهمن مرمری ظهر یکشنبه در آیین اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران قانونمند در شهرستان آستارا به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: سالانه تعداد زیادی از هموطنان در حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست می دهند که بخش اعظم آن ناشی از تخلفات رانندگی و رعایت نکردن حق تقدم و عامل انسانی است که ۴۷ درصد از این حوادث مربوط به عدم استفاده موتور سواران از کلاه ایمنی است.

وی با بیان اینکه لازمه موتورسواری استفاده از کلاه ایمنی است تا بتوان از میزان حوادث احتمالی کاسته شود، افزود: با وجود اهدای کلاه ایمنی برای تامین سلامت موتورسواران باید در جهت فرهنگ سازی و نهادینه شدن این باور بویژه در بین قشر جوان تلاش شود.

توقیف ۶۰۰ موتورسیکلت متخلف در شش ماهه‌ نخست سال در آستارا

«سرهنگ مرتضی احدی» فرمانده انتظامی آستارا نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا اظهار کرد: نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت و آرامش اجتماعی در جامعه است و این قشر نقش بی‌بدیلی در خدمت‌رسانی به مردم دارد.

وی افزود: نیروی انتظامی، برخواسته از مردم، مایه سربلندی نظام اسلامی، حامی صلح، حافظ منافع، جان و امنیت شهروندان است که با فداکاری هایی بی وقفه زمینه ساز امنیت در جامعه و استقرار سلامتِ اجتماعی و اعمال قانون هستند.

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۶۰۰ دستگاه موتورسیکلت موتورسواران مزاحم، متخلف و حادثه ساز توقیف و روانه پارکینگ شده است گفت: متاسفانه در همین مدت تعداد ۱۳ موتور سوار در حوزه سرزمینی شهرستان آستارا جان خود را از دست دادند که سه مورد در داخل شهر و ۱۰ مورد در حوزه برون شهری به وقوع پیوسته بود.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت به خاطر ضربه به سر است که استفاده از کلاه ایمنی می‌تواند تا حدود زیادی از این مرگ و میرها جلوگیری کند افزود: امیدواریم رانندگان با رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات و به‌ویژه استفاده از کلاه ایمنی هنگام استفاده از موتورسیکلت در پیشگیری از حوادث همراه و همیار پلیس باشند.

در پایان این مراسم با حضور مسئولان شهرستانی، برای پیشگیری از حوادث و ارتقای سطح ایمنی موتورسواران ۸۰ عدد کلاه ایمنی رایگان بین راکبان موتورسیکلت اهدا شد.