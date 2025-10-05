خبرگزاری کار ایران
نوسازی ۴۰۷ کارخانه شالیکوبی در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از هزار و ۴۲۵ کارخانه شالیکوبی استان، ۴۰۷ واحد، رتبه «مدرن» را دریافت کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: گیلان هزار و ۴۲۵ واحد شالیکوبی دارد که با اجرای طرح اصلاح ساختار آن‌ها برای کاهش ضایعات، تاکنون ساختار ۷۷۰ واحد شالیکوبی در استان با استفاده از تسهیلات تبصره‌ای اصلاح و ۴۰۷ واحد هم با به روزرسانی کامل تجهیزات، رتبه «مدرن» را دریافت کردند.

وی از فعالیت ۶۵۵ واحد شالیکوبی سنتی در گیلان خبر داد و افزود: اصلاح ساختار شالیکوبی‌ها موجب کاهش ضایعات برنج و جلوگیری از خرد شدن برنج سفید هنگام جداسازی پوسته و ارتقاء کیفیت محصول نهایی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شلتوک برنج از شالیزار‌های استان برداشت شد.

 

