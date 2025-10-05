خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری مردی که با سلاح سرد در شهر بندرانزلی پرسه می‌زد

دستگیری مردی که با سلاح سرد در شهر بندرانزلی پرسه می‌زد
کد خبر : 1696024
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از دستگیری فردی که با در دست داشتن سلاح سرد با طراحی کاملا غیرمعمول و خطرناک در خیابان‌های اطراف شهر تردد می‌کرد خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی،سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تردد مشکوک فردی در یکی از خیابان‌های اطراف بندرانزلی گفت: با هماهنگی سریع و دریافت دستور مقام قضائی اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده‌ای آغاز شد که در نتیجه آن متهم اصلی پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در ادامه گفت: با توجه به تهدید مستقیم این سلاح برای امنیت شهروندان، ماموران پلیس آگاهی بلافاصله با هماهنگی‌های لازم، این فرد را در محل دستگیر و وی را خلع سلاح کردند. 

وی افزود: متهم ۳۹ ساله بلافاصله به مقر انتظامی منتقل و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده کامل، برای سیر مراحل قانونی و صدور دستورات مقتضی به مرجع قضائی معرفی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی