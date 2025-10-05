دستگیری مردی که با سلاح سرد در شهر بندرانزلی پرسه میزد
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از دستگیری فردی که با در دست داشتن سلاح سرد با طراحی کاملا غیرمعمول و خطرناک در خیابانهای اطراف شهر تردد میکرد خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی،سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر تردد مشکوک فردی در یکی از خیابانهای اطراف بندرانزلی گفت: با هماهنگی سریع و دریافت دستور مقام قضائی اقدامات فنی و اطلاعاتی گستردهای آغاز شد که در نتیجه آن متهم اصلی پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در ادامه گفت: با توجه به تهدید مستقیم این سلاح برای امنیت شهروندان، ماموران پلیس آگاهی بلافاصله با هماهنگیهای لازم، این فرد را در محل دستگیر و وی را خلع سلاح کردند.
وی افزود: متهم ۳۹ ساله بلافاصله به مقر انتظامی منتقل و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده کامل، برای سیر مراحل قانونی و صدور دستورات مقتضی به مرجع قضائی معرفی شد.