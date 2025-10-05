خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور

پرداخت ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور
رئیس‌ سازمان چای کشور از پرداخت ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال، قدر سهم دولت خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ درصد از مطالبات چایکاران، قدر سهم دولت پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا از رشت،حبیب جهانساز با اشاره به اینکه امروز ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حسابشان واریز شد گفت: از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون، ۹۱ هزار و ۵۷۲ تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد که دولت تاکنون ۴۴۰ میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد قدر سهم خود را پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه کارخانجات چایسازی هم تاکنون هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور را پرداخت کرده‌اند گفت: در مجموع ۸۶ درصد کل مطالبات چایکاران پرداخت شده که مابقی نیز در روز‌های آینده به تدریج پرداخت می‌شود.

رییس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد گفت: از این مقدار برگ سبز چای خریداری شده تاکنون ۲۰ هزار و ۶۰۴ تن چای خشک استحصال شده است.

 

