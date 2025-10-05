به گزارش ایلنا ار بندرعباس، علی سالمی زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن خبر داد.

دادستان کیش در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: یکی از کافه های سطح جزیره کیش که سابقه تکرار چنین اقداماتی را داشته اقدام به برگزاری پارتی مختلط در فضای باز جلو یکی از مراکز تجاری جزیره کیش و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی نموده بود.

وی افزود: به محض اطلاع از این اقدام هنجارشکنانه و غیرقانونی، بلافاصله دستورات قضایی جهت برخورد با عوامل دخیل در این موضوع صادر شد و متهمین دستگیر شدند.

سالمی زاده تصریح کرد: در خصوص این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده است و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش خاطر نشان کرد: تمامی کافه ها در سطح جزیره کیش باید نسبت به رعایت شئونات اسلامی و قوانین جاری کشور اقدام و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.

این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویداد هایی می‌کنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

