خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن

تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن
کد خبر : 1696009
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن خبر داد.

به گزارش ایلنا ار بندرعباس، علی سالمی زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن خبر داد. 

دادستان کیش در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: یکی از کافه های سطح جزیره کیش که سابقه تکرار چنین اقداماتی را داشته اقدام به برگزاری پارتی مختلط در فضای باز جلو یکی از مراکز تجاری جزیره کیش و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی نموده بود. 

وی افزود: به محض اطلاع از این اقدام هنجارشکنانه و غیرقانونی، بلافاصله دستورات قضایی جهت برخورد با عوامل دخیل در این موضوع صادر شد و متهمین دستگیر شدند. 

سالمی زاده تصریح کرد: در خصوص این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده است و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد. 

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش خاطر نشان کرد: تمامی کافه ها در سطح جزیره کیش باید نسبت به رعایت شئونات اسلامی و قوانین جاری کشور اقدام و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند. 

این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویداد هایی می‌کنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی