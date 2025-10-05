امسال هدف تأمین پایدار گاز خانوارها و حفظ تولید صنعتی است

به گزارش ایلنا، هوشنگ صیدالی امروز یکشنبه ۱۳ مهر در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به جایگاه راهبردی فارس در شبکه گاز کشور گفت: پایداری شبکه و اصلاح الگوی مصرف، دو مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری است.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: وابستگی بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری را به ضرورتی ملی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه زمستان گذشته بدون قطعی در بخش خانگی سپری شد اما فشار زیادی بر صنایع و نیروگاه‌ها وارد آمد، افزود: امسال هدف ما ایجاد توازن میان تأمین پایدار گاز خانوارها و تداوم تولید صنعتی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس نیز در این آیین گفت: گاز، ستون توسعه صنعتی و کشاورزی فارس است. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون انرژی پایدار به نتیجه نمی‌رسد و باید با برنامه‌ریزی علمی از هدررفت این منبع حیاتی جلوگیری کرد.

عبدالرضا توکل با اشاره به نقش کارکنان صنعت گاز در خدمت‌رسانی به مردم افزود: کار در این صنعت نوعی جهاد است؛ چراکه گرمای خانه‌ها و تداوم زندگی در روستاهای دورافتاده، مرهون تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت مجلس از طرح‌های توسعه‌ای در بخش گاز تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دولت، مجلس و شرکت ملی گاز می‌تواند گام بزرگی در پایداری شبکه و ارتقای بهره‌وری باشد.

در ادامه، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: شرکت گاز فارس یکی از منظم‌ترین و پاسخگوترین دستگاه‌های خدمات‌رسان استان است و طی سال‌های اخیر، بالاترین سطح رضایتمندی مردمی را داشته است.

امیرحسین جمشیدی همچنین بر ضرورت توجه به مولدسازی دارایی‌ها و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کرد و افزود: با توجه به چالش تراز انرژی کشور و پیش‌ِرو بودن فصل سرما، همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم در مدیریت مصرف ضروری است تا زمستانی بدون قطعی رقم بخورد.

در پایان مراسم از تلاش‌های وحید بهفر قدردانی و محمدرضا زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز فارس معارفه شد.