زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز فارس معرفی شد؛
امسال هدف تأمین پایدار گاز خانوارها و حفظ تولید صنعتی است
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است، بر ضرورت بهینهسازی مصرف تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، هوشنگ صیدالی امروز یکشنبه ۱۳ مهر در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به جایگاه راهبردی فارس در شبکه گاز کشور گفت: پایداری شبکه و اصلاح الگوی مصرف، دو مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: وابستگی بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری را به ضرورتی ملی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه زمستان گذشته بدون قطعی در بخش خانگی سپری شد اما فشار زیادی بر صنایع و نیروگاهها وارد آمد، افزود: امسال هدف ما ایجاد توازن میان تأمین پایدار گاز خانوارها و تداوم تولید صنعتی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس نیز در این آیین گفت: گاز، ستون توسعه صنعتی و کشاورزی فارس است. هیچ برنامه توسعهای بدون انرژی پایدار به نتیجه نمیرسد و باید با برنامهریزی علمی از هدررفت این منبع حیاتی جلوگیری کرد.
عبدالرضا توکل با اشاره به نقش کارکنان صنعت گاز در خدمترسانی به مردم افزود: کار در این صنعت نوعی جهاد است؛ چراکه گرمای خانهها و تداوم زندگی در روستاهای دورافتاده، مرهون تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت مجلس از طرحهای توسعهای در بخش گاز تأکید کرد و گفت: همافزایی دولت، مجلس و شرکت ملی گاز میتواند گام بزرگی در پایداری شبکه و ارتقای بهرهوری باشد.
در ادامه، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: شرکت گاز فارس یکی از منظمترین و پاسخگوترین دستگاههای خدماترسان استان است و طی سالهای اخیر، بالاترین سطح رضایتمندی مردمی را داشته است.
امیرحسین جمشیدی همچنین بر ضرورت توجه به مولدسازی داراییها و ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف گاز تأکید کرد و افزود: با توجه به چالش تراز انرژی کشور و پیشِرو بودن فصل سرما، همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم در مدیریت مصرف ضروری است تا زمستانی بدون قطعی رقم بخورد.
در پایان مراسم از تلاشهای وحید بهفر قدردانی و محمدرضا زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز فارس معارفه شد.