استاندار کرمانشاه در کارگروه اشتغال:
اجرای الگوی کشت منطقهای، تکلیف دستگاههای اجرایی است
انتقاد از عملکرد ضعیف صندوق بیمه کشاورزان و شستا
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اجرای الگوی کشت منطقهای و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، مجموعهای از سیاستها و برنامههای کلان برای رشد تولید، اشتغالزایی و افزایش بهرهوری منابع استان را تشریح کرد و از دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و دانشگاهها خواست با برنامهریزی دقیق، نقش فعالتری در تحقق اهداف توسعهای کرمانشاه ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نشست شورای اشتغال و سرمایهگذاری استان با حضور مدیران اجرایی و نمایندگان شبکه بانکی برگزار شد، ضمن تقدیر از گزارش ارائهشده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مجموعهای از سیاستها و برنامههای کلان برای توسعه استان را تشریح کرد.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت اجرای الگوی کشت منطقهای گفت: اجرای این الگو علاوه بر کاهش ریسک تولید، موجب افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع آب و خاک خواهد شد و دستگاههای اجرایی باید آن را بهعنوان یک تکلیف در دستور کار قرار دهند.
وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از خامفروشی عنوان کرد و افزود: ارزش افزوده واقعی باید در داخل استان شکل بگیرد و محصولات کشاورزی در قالب فرآوریشده و با برند کرمانشاه به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند.
حبیبی ایجاد پایانه صادراتی کشاورزی در قصرشیرین را یکی از پروژههای حیاتی برای توسعه تجارت و اشتغالزایی برشمرد و از تشکلهای کشاورزی خواست با همراهی منطقه آزاد قصرشیرین، اجرای این طرح را عملیاتی کنند.
وی همچنین بر برندسازی محصولات شاخص استان همچون نخود، انار، انگور، زیتون و انجیر تأکید کرد و گفت: این محصولات باید با نام و هویت کرمانشاه در سطح ملی و بینالمللی مطرح شوند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای عظیم سامانه گرمسیری اظهار کرد: این سامانه میتواند کشاورزی استان را متحول کند و برای تحقق آن، ایجاد یک ساختار مدیریتی مستقل و توانمند ضروری است.
وی همچنین توسعه کشت گلخانهای را یک راهبرد اساسی دانست و با انتقاد از سطح فعلی گلخانهها در استان گفت وجود تنها ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار گلخانه در کرمانشاه، که یکی از قطبهای کشاورزی کشور است، زیبنده استان نیست و باید با حمایت دستگاهها و سیستم بانکی چندین برابر شود.
حبیبی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شیلات تصریح کرد: استان باید تولید آبزیان خود را به ۳۳ هزار تن افزایش دهد و بر اساس ارزیابی سازمان شیلات ایران، کرمانشاه ظرفیت دو برابر شدن تولید فعلی را دارد.
وی در ادامه خواستار حمایت جدی از شرکتهای دانشبنیان کشاورزی و توسعه زنجیره ارزش از تولید تا صادرات شد و تأکید کرد: این زنجیره باید تمامی مراحل از قبل از تولید تا فروش و صادرات را پوشش دهد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود ۱۲۷ واحد تولیدی قابل احیا در استان، از مدیران خواست برنامه عملیاتی مشخصی برای فعالسازی و رصد این واحدها تدوین و ارائه کنند.
وی همچنین بر تعیین تکلیف سریع مجتمع گلخانهای اسلامآباد غرب تأکید کرد و گفت: این ظرفیت خفته باید هرچه زودتر وارد چرخه تولید شود.
مدیر ارشد استان با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری کرمانشاه، خواستار عملیاتی شدن این توافق شد و تصریح کرد: این تفاهمنامه باید ظرفیتهای جدیدی برای استان ایجاد کند و نباید در حد اقدامات روتین باقی بماند.
وی عملکرد ضعیف برخی سازمانهای وابسته به وزارت کار از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و همچنین شستا را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این مجموعهها باید سرمایهگذاری مؤثری در استان داشته باشند و حق مردم کرمانشاه را ادا کنند.
استاندار کرمانشاه از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خواست نسبت به بازنگری در سیمای آماری استان اقدام کند و اطلاعات دقیق و بهروز را در اختیار دستگاههای اجرایی و حوزه معاونت اقتصادی قرار دهد تا مبنای مطالعات و پیگیریها قرار گیرد.
وی همچنین دانشگاههای استان را به نقشآفرینی فعال در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری، علوم انسانی و فرهنگی فراخواند و تأکید کرد دانشگاهها باید خطدهی علمی و راهبردی به دستگاههای اجرایی داشته باشند.
حبیبی با اشاره به حضور مدیران عامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و پست بانک در استان، بر لزوم عملیاتی شدن تعهدات و مصوبات این بانکها تأکید کرد و افزود: نظام بانکی باید بیش از گذشته در حمایت از تولید و اشتغال استان فعال شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به عقبماندگیهای تاریخی کرمانشاه و مصوبات ارزشمند دولت برای جبران این عقبماندگیها، مدیران استانی باید با تلاش مضاعف، پیگیری شبانهروزی و روحیه مطالبهگری جدی زمینه تحقق کامل این مصوبات را فراهم کنند.