به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نهمین نشست فرماندهی انتظامی استان قزوین با گروه‌های مرجع و اقشار تاثیرگذار استان گفت: طی جنگ 12 روزه اتفاقات زیادی صورت گرفت، در همین اعتصابات اخیر رانندگان مردم خودشان اوضاع را مدیریت کردند، امروز می‌گویند آمار طلاق و خودکشی افزایش یافته، خیلی از این موارد با کمک مردم قابل برطرف شدن است.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های مرجع و تاثیرگذار بایستی بزرگتری کنند، تاکید کرد: ما باید از حق دفاع کنیم، حق در واقع قومیت، چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و مذهبی و غیرمذهبی نمی‌شناسد، اگر می‌خواهیم در این میدان گام برداریم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.

به گفته نوذری، با امر و نهی کردن نمی‌توان جامعه را هدایت کرد، ما باید به شکلی عمل کنیم که اگر وارد اختلاف زن و شوهر شدیم، ما را بپذیرند نه اینکه بگویند این خودش صدها مساله دارد و حرفش قابل پذیرش نیست.

استاندار قزوین ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم در جایی سخن بگوییم و مرجع باشیم، باید ابتدا کردار خوبی داشته باشیم تا در مخاطب تاثیرگذار باشد، نمونه این موضوع خرما خوردن پیامبر گرامی اسلام و خودداری از تذکر به کودکی بود که به مصرف خرما مبادرت می‌کرد.

وی با بیان اینکه امروز معضلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی داریم، اضافه کرد: به طور مثال ما در استان قزوین اگرچه مشکلات اجتماعی داریم، اما هیچکدام بحرانی نیستند، چون ما یک جامعه جوان هستیم و بالطبع چنین جامعی آبستن معضلات اجتماعی است.

نوذری با اشاره به اینکه امنیت بر پایه محلات رویکرد دولت چهاردهم بوده و این موضوع بایستی در مساجد احیا شود، ادامه داد: مسجد محل گفتگو بوده و روحانی مسجد نیز نقش محوری بین مردم و حاکمیت را باید داشته باشد، معضلات اجتماعی و اقتصادی را هم‌اکنون می‌توان به اقشار معتمد محلی و بسیج سپرد تا با مطالبه‌گری از بخشدار و دهیار بتوانند موضوعات را پیگیری کنند.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: گاهی اوقات یک موضوع ساده اجتماعی را نمی‌توانیم حل کنیم که در نهایت سیاسی شده و رفته رفته به درجه امنیتی می‌رسد، در حالی که خیلی از پیگیری‌ها باید در حوزه اجتماعی باشد.

نوذری با اشاره به اینکه ما در استان ایلام هیات صلح داشتیم که خیلی از پرونده‌های جنایی و قضایی به دست همین هیات‌های مردمی منجر به صلح و سازش می‌شد، افزود: استان قزوین با توجه به پیشینه مذهبی و سنتی خود بایستی از چنین هیات‌هایی بهره‌مند باشند.

وی اضافه کرد تجربه ثابت کرده هر جا مردم باشند و کارها به آنان سپرده شده، مسوولان نیز موفق‌تر عمل کرده‌اند، امروز مفهوم امنیت دچار تغییر و تحول شده، امنیت فقط تفنگ و پلیس نیست، امنیت فرزند اعتماد اجتماعی و زاییده گفت و گو است و هر اندازه که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند و مردم نیز مشارکت داشته‌ باشند، امنیت برقرار شده است.

وی یادآور شد: سفر اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه به استان بسیار بابرکت بود و تصمیمات خوبی نیز در خصوص موضوعات مهم از جمله آب، بهداشت و درمان و حوزه صنعت اتخاذ شد، در سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز تاکید بر تسریع در عملیات طرح چشمه نور ایران بودیم.

