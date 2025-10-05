به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی ظهر امروز در نهمین نشست فرماندهی انتظامی استان قزوین با گروه‌های مرجع و اقشار تاثیرگذار استان گفت: بزرگان و ریش سفیدان مردم در همین دوره‌ای که کامیون داران اعتصاب کرده بودند، در محلات وارد عمل شده و اجازه ندادند کار به پلیس بکشد که این رویکرد به نظرم نشان از بلوغ اجتماعی و سیاسی جامعه و استان قزوین است.

وی ادامه داد: گروه‌های مرجع و تاثیرگذار در حمایت از پلیس تاثیر خاص خودش را دارد، در جنگ 12 روزه و ایام محرم نیز پشتیبانی خوبی را شاهد بودیم که می‌توان گفت برد آن از موشک‌های کشور بالاتر است.

سردار طرهانی تصریح کرد: مردمی که متقاضی اسکان جنگ زدگان بودند جای شکر دارد، ما باید شکرگذار این نعمت باشیم و با خدمت رسانی انگیزه خودمان را افزایش دهیم.

این مسوول با بیان اینکه همراهی مردم در حوزه امنیت جای تقدیر و تشکر دارد، افزود: این امنیتی که می بینید به برکت خون شهدا و مردم عزیز و مسوولان محترم و این وفاق و همدلی در راستای خدمت‌رسانی مرهون کارهای امام جمعه قزوین است.

وی ادامه داد: امروز همه مسوولان دغدغه خدمتگذاری دارند که این مهم جای تقدیر و تشکر دارد، هرکجا دیدید که پلیس مقتدر عمل کرده، حتما پشتیبان آن‌ها این مردم بودند، مردمی که پلیس را حتی در هنگام نماز صبح مساجد نیز مشاهده می‌کنند، احساس امنیت و آسایش کرده و این حس برای پلیس و عوامل انتظامی جای شکر دارد.

سردار طرهانی بیان کرد: طرح‌های محله محور در مساجد تقویت شده و این راهبرد بر اساس رهنموندهای حضرت امام (ره) صورت گرفت که مساجد را سنگر می‌دانست که خوشبختانه با کمک معتمدین این تعاملات افزایش یافته است.

وی یادآور شد: امروز در کافی شاپ‌ها کارهای ضد فرهنگی صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی مردم متدین و انقلابی شده است، اما پلیس حتما جلوی این کارهای ضدفرهنگی را خواهد گرفت رضایت به جامعه بازگردانده خواهد شد.

