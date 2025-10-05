خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان قزوین:

امروز در کافی‌شاپ‌ها کارهای ضدفرهنگی صورت می‌گیرد

امروز در کافی‌شاپ‌ها کارهای ضدفرهنگی صورت می‌گیرد
کد خبر : 1695931
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مردم استان امروز جلوتر از کارهای پلیس در برقراری نظم و امنیت ایستاده و نقش آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی ظهر امروز در نهمین نشست فرماندهی انتظامی استان قزوین با گروه‌های مرجع و اقشار تاثیرگذار استان گفت: بزرگان و ریش سفیدان مردم در همین دوره‌ای که کامیون داران اعتصاب کرده بودند، در محلات وارد عمل شده و اجازه ندادند کار به پلیس بکشد که این رویکرد به نظرم نشان از بلوغ اجتماعی و سیاسی جامعه و استان قزوین است.

وی ادامه داد: گروه‌های مرجع و تاثیرگذار در حمایت از پلیس تاثیر خاص خودش را دارد، در جنگ 12 روزه و ایام محرم نیز پشتیبانی خوبی را شاهد بودیم که می‌توان گفت برد آن از موشک‌های کشور بالاتر است.

سردار طرهانی تصریح کرد: مردمی که متقاضی اسکان جنگ زدگان بودند جای شکر دارد، ما باید شکرگذار این نعمت باشیم و با خدمت رسانی انگیزه خودمان را افزایش دهیم.

این مسوول با بیان اینکه همراهی مردم در حوزه امنیت جای تقدیر و تشکر دارد، افزود: این امنیتی که می بینید به برکت خون شهدا و مردم عزیز و مسوولان محترم و این وفاق و همدلی در راستای خدمت‌رسانی مرهون کارهای امام جمعه قزوین  است.

وی ادامه داد: امروز همه مسوولان دغدغه خدمتگذاری دارند که این مهم جای تقدیر و تشکر دارد، هرکجا دیدید که پلیس مقتدر عمل کرده، حتما پشتیبان آن‌ها این مردم بودند، مردمی که پلیس را حتی در هنگام نماز صبح مساجد نیز مشاهده می‌کنند، احساس امنیت و آسایش کرده و این حس برای پلیس و عوامل انتظامی جای شکر دارد.

سردار طرهانی بیان کرد: طرح‌های محله محور در مساجد تقویت شده و این راهبرد بر اساس رهنموندهای حضرت امام (ره) صورت گرفت که مساجد را سنگر می‌دانست که خوشبختانه با کمک معتمدین این تعاملات افزایش یافته است.

وی یادآور شد: امروز در کافی شاپ‌ها کارهای ضد فرهنگی صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی مردم متدین و انقلابی شده است، اما پلیس حتما جلوی این کارهای ضدفرهنگی را خواهد گرفت رضایت به جامعه بازگردانده خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی