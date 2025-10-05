خبرگزاری کار ایران
معاون راهداری استان خبرداد:

یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راه های گلستان برف‌گیر و کوهستانی است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان گفت: یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای گلستان برف‌گیر و کوهستانی است وپایگاه‌های راهداری و گشت‌های راهداری به تجهیزات زمستانی مجهز شده اند.

به گزارش ایلنای گلستان، سلیم اصغری اظهارداشت: در حال حاضر تعمیرات و اورهال ماشین آلات و خرید تجهیزات راهداری انجام شده و مصالح مورد نیاز در انبارها ذخیره‌سازی شده اند. بارش‌های زودهنگام فصلی را داریم و پایگاه‌های راهداری و گشت‌های راهداری به تجهیزات زمستانی مجهز شده اند. 

وی گفت: یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای استان برف‌گیر و کوهستانی است و دوربین‌های نظارت تصویری برای پوشش تصاویر جاده‌ای در این محورها نصب شده که آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها را به مرکز مدیریت راه‌های استان و کشور ارسال می‌کنند. 

وی افزود: برای طرح راهداری زمستانه ۵ هزار تن مخلوط شن و نمک در انبارها ذخیره شده و همچنین ۲۳ دستگاه نمک‌پاش مکانیزه اورهال شده در محورهای مواصلاتی مستعد یخ‌بندان و برف‌گیر به‌ویژه در گردنه‌ها آماده خدمات‌رسانی هستند. 

اصغری افزود: بازدید و بازگشایی دهانه پل‌ها، پاکسازی قنوها، ریزش‌برداری‌ها و لکه‌گیری قبل از شروع طرح راهداری زمستانی از جمله تمهیدات راهداری است که تا قبل از شروع طرح راهداری زمستانی در حال انجام است.

