خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا/ اهواز بنفش شد

۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا/ اهواز بنفش شد
کد خبر : 1695861
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، یکشنبه ۱۳ مهرماه روی عدد ۲۱۸ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم در این شهر است.

در این مدت شهر‌های دشت آزادگان با ۱۸۰، اندیمشک ۱۵۴، شوشتر و ماهشهر ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و شهر‌های خرمشهر ۱۳۱، آبادان ۱۲۱، بهبهان ۱۱۹، امیدیه ۱۱۸، دزفول ۱۰۶، شادگان ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گرفتند.

گفتنی است؛ ایذه، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول هوا هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی