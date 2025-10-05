۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا/ اهواز بنفش شد
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، یکشنبه ۱۳ مهرماه روی عدد ۲۱۸ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم در این شهر است.
در این مدت شهرهای دشت آزادگان با ۱۸۰، اندیمشک ۱۵۴، شوشتر و ماهشهر ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و شهرهای خرمشهر ۱۳۱، آبادان ۱۲۱، بهبهان ۱۱۹، امیدیه ۱۱۸، دزفول ۱۰۶، شادگان ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گرفتند.
گفتنی است؛ ایذه، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهرهای با وضعیت قابل قبول هوا هستند.