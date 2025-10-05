به گزارش خبرنگار ایلنا، سحر تاجبخش، در گفت و گو با خبرنگاران، از توسعه ۵۰ ایستگاه باران‌سنجی و خودکار به همراه زیرساخت‌ها و تجهیزات مخابراتی در مسیر گسترش شبکه‌های هواشناسی کشور خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف پایش بهتر اقلیم و وضعیت هوا در حوضه‌های مختلف و به‌ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا شده‌اند.

وی افزود: با راه‌اندازی این ایستگاه‌ها، ظرفیت پیش‌بینی هوا افزایش یافته و داده‌های بیشتری به مدل‌های جوی تزریق می‌شود که موجب بهبود دقت پیش‌بینی‌ها خواهد شد.

رییس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه امروز در مجموع، ۹۵ ایستگاه جدید هواشناسی در سراسر کشور با حضور وبیناری رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود گفت: از این تعداد، ۵۰ ایستگاه به‌صورت نمادین در استان آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

تاجبخش همچنین به تجهیز چهار فرودگاه مهم کشور شامل مهرآباد و امام خمینی تهران، اردبیل و تبریز به سامانه‌های اندازه‌گیری نمایه قائم‌باد یا ویند پروفایلر اشاره کرد و افزود: این سامانه‌ها که برای نخستین بار در کشور نصب می‌شوند، با توجه به حجم ترافیک پروازی و شرایط جوی هر منطقه، به افزایش ضریب ایمنی پروازها به‌ویژه در زمان نشست و برخاست کمک شایانی خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره هزینه‌ها گفت: توسعه شبکه هواشناسی با توجه به نوع ایستگاه، از منابع مالی مختلف تأمین می‌شود. ایستگاه‌های رادار هواشناسی بیشترین سهم بودجه را دارند و سایر ایستگاه‌ها مانند باران‌سنجی، اقلیم‌شناسی، گرد و خاک و سینوپتیک نیز اعتبارات متفاوتی دریافت می‌کنند.

تاجبخش گفت: جهت تجهیز ۵۰ ایستگاه هواشناسی آذربایجان‌غربی، بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از چهار هزار ایستگاه هواشناسی در کشور تجهیز شده‌اند، افزود: ظرفیت توسعه همچنان وجود دارد و لازم است با شتاب بیشتری این مسیر ادامه یابد.

تاجبخش تصریح کرد:هر ایستگاه هواشناسی با همراهی ابنیه و تجهیزات، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد که بخشی از تجهیزات نیز از خارج کشور تأمین می‌شود.

