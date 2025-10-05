نظارت جدی بر کیفیت آرد و پخت نان در مازندران/ ۳۰ هزار تن گندم با کیفیت وارد استان شد

به گزارش ایلنا، محمدابراهیم تولایی با اشاره به حساسیت ویژه مدیریت ارشد استان به تغذیه و سلامت جامعه، اظهار داشت: سلامت و تغذیه مردم دغدغه هرروزه مدیران استان است چراکه این امر یک خواسته و مطالبه مردمی است.

وی بیان داشت: اگر کیفیت آرد در استان پایین است، اداره کل غله باید پاسخگو باشد و اگر آرد باکیفیت است اما نان خوبی پخت نمی‌شود در این صورت نانوایان و اتحادیه خبازان باید پاسخگو باشند و نظارت عالیه بر این موارد بر عهده استانداری است.

تولایی گفت: مردم مازندران باید نان باکیفیت مصرف کنند و کارخانه‌ها آرد نیز باید آرد باکیفیت به نانوایان تحویل دهند و اگر نظارت مدیران به‌درستی انجام شود قطعاً مشکلی به وجود نمی‌آید.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران افزود: هر کارخانه‌ای که نتواند آرد باکیفیت تولید و عرضه کند با کاهش سهمیه و در صورت تداوم این امر تعطیل خواهد شد.

وی ملاک تعیین کیفیت آرد را نتایج آزمایش‌های کیفی و رضایت مردم عنوان کرد و گفت: از سهمیه آرد کارخانه‌های بی‌کیفیت کاسته و به سهمیه آرد کارخانه‌های باکیفیت اضافه می‌شود.

تولایی از حمل آرد در استان به‌صورت هوشمند خبر داد و تصریح کرد: حمل آرد از کارخانه تا نانوایی رصد و پایش تصویری می‌شود. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: نظارت‌های محسوس و نامحسوس بر تولید باکیفیت و حمل آرد و پخت نان در استان بیشتر خواهد شد و توزیع آرد هم بر اساس کیفیت پخت نانوایی‌ها خواهد بود یعنی به نانوایی‌هایی که نان بهتری پخت می‌کنند سهمیه آرد بیشتری تعلق می‌گیرد.

وی در پایان از ورود ۳۰ هزارتن گندم باکیفیت به استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، یک فروند کشتی حامل ۳۰ تن گندم باکیفیت برای افزایش کیفیت آرد تولیدی در مازندران در بندر پهلو گرفته و درحال تخلیه است.

