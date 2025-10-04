به گزارش ایلنا از خوزستان، مسلم کرم‌الهی عصر امروز اظهار کرد: یکی از مطالبات اصلی مردم در شرایط فعلی، ثبات قیمت‌ها و برخورد با سودجویانی است که با افزایش خودسرانه قیمت کالاها موجب فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا، دادستانی شوش با هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان و دیگر دستگاه‌های مرتبط، طرح‌های مشترک بازرسی و نظارت را در سطح بازار به اجرا گذاشته است.

دادستان شوش گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۳۰ بار بازرسی از واحدهای صنفی در این شهرستان انجام شده که در نتیجه آن ۸۵ واحد صنفی متخلف پلمب و ۲۴۰ واحد دیگر نیز به‌دلیل تخلفات مختلف جریمه شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این بازرسی‌ها شامل واحدهای عرضه پوشاک، لوازم‌التحریر و فروشگاه‌های مواد غذایی بوده است، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار است.

کرم‌الهی با تأکید بر اینکه «امنیت اقتصادی» بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت عمومی جامعه است، تصریح کرد: صاحبان واحدهای صنفی موظفند نرخ‌های مصوب را رعایت کرده و از هرگونه تخلف در عرضه کالا خودداری کنند.

دادستان شوش از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی از گران‌فروشی، احتکار یا کم‌فروشی، موضوع را به دفتر دادستانی اطلاع دهند تا پیگیری قضایی لازم انجام شود.

انتهای پیام/