با حکم وزیر کشور صورت گرفت؛
انتصاب معاون اقتصادی استانداری قزوین
با حکم وزیر کشور «محمدرضا صفی خانی» بعنوان سرپرست جدید معاونت اقتصادی استانداری قزوین منصوب شد.
در حکم وزیر کشور خطاب به محمدرضا صفی خانی امده است:
بنا به پیشنهاد استاندار محترم و تایید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای به موجب این حکم به سمت« معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین » منصوب میشوید.
انتظار دارد با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی، رسیدگی به امور مرتبط به تنظیم بازار، حمایت از تولید و رفع موانع آن، تقویت بنگاههای اقتصادی، اجرای برنامههای توسعه اشتغال، بهبود فضای کسب و کار استان، حمایت از کارآفرینان و خیرین، جذب سرمایهگذاری و رسیدگی به امور تشکلهای صنفی - تخصصی با برنامهریزی مناسب و دقیق و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورید.
توفیقات جنابعالی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر «عج» تحت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای« مدظله العالی » از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.