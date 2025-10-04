انتصاب معاون اقتصادی استانداری قزوین

در حکم وزیر کشور خطاب به محمدرضا صفی خانی امده است:

بنا به پیشنهاد استاندار محترم و تایید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای به موجب این حکم به سمت« معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین » منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی، رسیدگی به امور مرتبط به تنظیم بازار، حمایت از تولید و رفع موانع آن، تقویت بنگاه‌های اقتصادی، اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال، بهبود فضای کسب و کار استان، حمایت از کارآفرینان و خیرین، جذب سرمایه‌گذاری و رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی - تخصصی با برنامه‌ریزی مناسب و دقیق و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورید.

توفیقات جنابعالی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر «عج» تحت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای« مدظله العالی » از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.