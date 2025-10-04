به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن نجفی‌خواه در همایش اقتصاد، صنعت سلامت در داشنگاه علوم پزشکی استان مرکزی، افزود: در حالی که برخی حوزه‌ها تا 5000 میلیارد ریال هزینه دارند، این 300 هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه قابل بهره‌برداری برای توسعه علمی و فناورانه در نظر گرفته شده است. سهم فعلی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی زیر یک درصد است و هدف‌گذاری شده که این سهم تا سال 1405 به 7 درصد برسد. منابع مالی قابل توجهی برای این هدف پیش‌بینی شده است.

وی به اهمیت توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با بخش‌های اجرایی و صنعتی تأکید کرده و ادامه داد: این همکاری‌ها می‌توانند مشمول حمایت‌های قانونی شوند. طرح‌هایی که در قالب همکاری دانشگاه با صنعت و دولت تعریف شوند، می‌توانند از مشوق‌ها و تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند. دانشگاه‌ها باید فعالانه وارد همکاری با بخش‌های اجرایی شوند تا بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند و نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کنند.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر ضرورت همکاری‌های بین بخشی به خصوص میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرده و اظهار داشت: مشارکت و همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه سلامت می‌تواند به طور قابل توجهی بهره‌وری را افزایش دهد. این همکاری نه تنها به بهبود کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال، به توسعه پایدار این بخش نیز یاری خواهد رساند.

نجفی‌خواه تصریح کرد: دولت باید با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم، زمینه را برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت مهیا کند. ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه سلامت وجود دارد. از جمله اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های مشارکتی، معافیت‌های مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات سلامت‌محور است.

وی به بررسی نقش صنعت در ارتقاء سلامت عمومی و توسعه پایدار پرداخت و بیان داشت: سیاست‌گذاری‌های صنعتی باید با اهداف سلامت عمومی هم‌راستا شوند. توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی مردم نیازمند همکاری نزدیک میان صنعت و نهادهای سلامت است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و علمی حائز اهمیت است و چشم‌اندازهایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد. این اقدامات می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات درمانی و تسهیل دسترسی مردم به منابع بهداشتی کمک کند.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در تولید محصولات سلامت‌محور، تأکید کرد: این دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح سلامت جامعه و همچنین تقویت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور ایفا کند. استان مرکزی قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت را دارد و می‌تواند با جلب بیماران از سایر استان‌ها، به یک مقصد مهم در عرصه درمان و خدمات بهداشتی تبدیل شود.

خیرین در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان مرکزی نقش بی‌بدیلی دارند

استاندار مرکزی نیز در این همایش گفت: فعالان نیکوکار حوزه سلامت، پیش از هر فراخوانی، خودجوش و مسئولانه وارد میدان شده‌اند و در بسیاری موارد چند قدم جلوتر از نهادهای دولتی عمل کرده‌اند. خیرین در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان مرکزی نقش بی‌بدیلی دارند. استان مرکزی ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد و توسعه متوازن سلامت و صنعت در این استان بسیار ضروری است.

مهدی زندیه‌وکیلی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های پیشگیری و بهداشت شد و افزود: هزینه در این بخش‌ها باعث کاهش نیاز به درمان‌های پرهزینه می‌شود. در این راستا نباید صرفاً بر درمان تمرکز کرد، چرا که سلامت تنها فرایندهای درمانی نیست، بلکه از سبک زندگی، تغذیه، ورزش، محیط زیست سالم و سلامت روانی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی از نظر تنوع واحدهای صنعتی، رتبه نخست کشور را دارد. این استان یک استا صنعتی هستیم که در حوزه صنایع سنگین در رتبه دوم یا سوم قرار دارد و از نظر تعداد کل واحدهای صنعتی نیز جزو 6 استان برتر کشور محسوب می‌شود. شاخص‌های توسعه‌ای استان با شاخص‌های ملی برابری می‌کند و همین امر نشان‌دهنده استاندارد بودن ساختارهای اقتصادی و صنعتی استان است.

استاندار مرکزی تفاوت میان اقدام خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی را تشریح کرده و اظهار داشت: اقدام خیرخواهانه، کمک داوطلبانه از سود و منافع است و مسئولیت اجتماعی یعنی، سرمایه‌گذاری هدفمند با بازگشت منافع به مجموعه اقتصادی را در بر می‌گیرد. مشارکت در سلامت عمومی، حتی اگر ملموس نباشد، اثرگذاری بیشتری دارد و موجب ارتقای کیفیت زندگی، کاهش استهلاک نیروی انسانی و بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به تولید محصولات استراتژیک در استان مرکزی، تصریح کرد: این استان در تولید گندم 3 برابر نیاز استان، تولید گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و ماهی پرورشی بیش از نیاز داخلی تولید دارد. سال گذشته صادرات غیرنفتی این خطه یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. صادرات استان مرکزی خام‌فروشی نیست و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد. موضوعی که باید در سطح کلان ملی به آن توجه شود.

گام‌های بلندی استان مرکزی در مسیر تبدیل شدن به قطب جراحی عروق مغزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این همایش به ظرفیت‌های عظیم بهداشتی و درمانی این استان به خصوص در بخش درمان مغز و اعصاب اشاره کرده و در این خصوص گفت: این مجموعه با توسعه زیرساخت‌های درمانی و جذب متخصصان برجسته، گام‌های بلندی در مسیر تبدیل شدن به قطب جراحی عروق مغزی کشور برداشته است و به زودی نقش کلیدی در ارائه خدمات پیشرفته مغز و اعصاب ایفا خواهد کرد.

جواد نظری افزود: دستگاه پیشرفته جراحی عروق مغزی با حمایت‌های صورت‌گرفته و قول مساعد یکی از خیرین سلامت، در حال تأمین شدن است. امید است با پرداخت مبلغ تعهدشده، این دستگاه در استان مرکزی تأمین شود. در صورت تحقق این موضوع، استان مرکزی به قطب درمانی جراحی‌های عروق مغز در کشور تبدیل خواهد شد که می‌تواند نقش حیاتی در درمان سریع بیماران مبتلا به سکته‌های مغزی ایفا کند.

وی با اشاره به مشکلات تجهیزاتی بیمارستان ولیعصر اراک از اقدام ارزشمند یکی از فعالان صنعت، در تأمین هزینه دستگاه MRI جدید قدردانی کرده و ادامه داد: دستگاهی که یکی از 2 نمونه وارداتی سال 1404 کشور بود، به سرعت در بیمارستان اراک نصب شد و تا یک ماه آینده این دستگاه در خدمت مردم قرار گیرد. با حمایت یکی دیگر صنایع اراک دستگاه سونوگرافی مغز در بخش نورولوژی تهیه شد، دستگاهی که پیش از این در استان وجود نداشت و اکنون در کلینیک بیمارستان فعال است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی همچنین از تأمین دستگاه پت‌اسکن برای بیمارستان آیت‌اله خوانساری خبر داد و اظهار داشت: با وجود هزینه بالا و عدم تعلق سطح‌بندی، دستگاه پت‌اسکن بیمارستان آیت‌اله خوانساری پس از سال‌ها پیگیری با همکاری اتاق بازرگانی و امضای تفاهم‌نامه مشترک، در مسیر تأمین قرار گرفته است. امید است به زودی شاهد تأمین و بهره‌برداری از این دستگاه در بیمارستان آیت‌اله خوانساری باشیم.

نظری با اشاره به دیدار اخیر با معاون وزیر بهداشت، تصریح کرد: در دیدار با معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد ریالی در حوزه سلامت استان مرکزی مورد استقبال قرار گرفت. همچنین در این دیدار قول صدور مجوز دستگاه پت‌اسکن برای بیمارستان آیت‌اله خوانساری داده شد. دستگاهی که برای تشخیص بیماری‌های حوزه سرطان بسیار حائز اهمیت است و باید هر چه سریعتر تأمین شود.

وی با تأکید بر نقش مردم و فعالان اقتصادی در توسعه سلامت استان، بیان داشت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی، همراهی و حمایت صنایع، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی می‌تواند فرصت‌های توسعه استان مرکزی را حفظ کرده و موجب بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی در حوزه سلامت شود. پروژه‌های حوزه سلامت در استان بسیار حائز اهمیت است، چرا که نه تنها این استان بلکه 5 استان همجوار را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به پروژه تولید انرژی خورشیدی در دانشگاه علوم پزشکی اشاره داشته و تأکید کرد: با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مذاکره با شرکت‌های مورد تأیید، 16 هکتار زمین در منطقه سردشت برای احداث نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، 12 مگاوات برق از این طریق تولید شود.

این استان همچنان در صدر تقاضاهای سرمایه‌گذاری صنعتی قرار دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این همایش گفت: این استان همچنان در صدر تقاضاهای سرمایه‌گذاری صنعتی قرار دارد، به ویژه اگر زیرساخت‌ها اصلاح شوند. پیشنهاد شده که مازاد درآمد سالانه استان به جای 50 درصد به صورت 100 درصد در صندوقی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان اختصاص یابد. صنایع استان نیازمند بازسازی و نوسازی هستند که با حمایت دولت و بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

علی جودکی افزود: صنایع استان در سال‌های 1402 و 1403، بیش از 15 میلیارد ریال در حوزه مسئولیت اجتماعی مانند ساخت بیمارستان و خرید تجهیزات پزشکی هزینه کردند. طرحی در حال اجراست که سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را به عنوان مسئولیت اجتماعی با امکان بهره‌برداری مالیاتی برای صنعتگران فراهم می‌کند. هدف از همکاری صنعت با دانشگاه علوم پزشکی این است که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در حوزه سلامت منجر به تحول در فضای کسب‌وکار و خدمات درمانی شود.

انتهای پیام/