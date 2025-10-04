آمادگی برای اجرای پروژه های مشترک

به گزارش ایلنا، «اونتالاپ اولانبایف» امروز شنبه در دیدار با استاندار لرستان ضمن اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و عشایری لرستان با مردم قزاقستان و ضرورت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان ۲ کشور گفت: حجم روابط تجاری و ترانزیتی میان ایران و قزاقستان در حال گسترش است و استان لرستان می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

وی ادامه داد: ظرفیت ترانزیت ایران به عنوان مسیر کوتاه، امن و مقرون به صرفه برای انتقال کالا به چین و کشورهای حوزه خلیج فارس، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی و اقتصادی دو کشور است.

اولانبایف همچنین بر گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری تاکید و پیشنهاد کرد: گروه‌های گردشگری از استان لرستان به قزاقستان سفر کنند و متقابل معرفی ظرفیت‌های استان در این زمینه تقویت شود که در این زمینه نقشه راه همکاری‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی میان ۲ کشور تدوین شده و پروژه‌های مشترک از جمله سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع استان در حال پیگیری است.

سفیر قزاقستان در ایران تاکید کرد: بخش خصوصی با حمایت هر ۲ دولت، نقش محوری در توسعه این همکاری‌ها دارد که باید بیش از پیش آگاه و تقویت شود.

لرستان ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای همکاری اقتصادی با قزاقستان دارد

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز در این دیدار اظهارداشت: ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت استان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک با قزاقستان آماده است.

وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه‌های کشاورزی، منابع آبی، میراث فرهنگی، گردشگری، صنعت و معدن و…آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را اعلام کرد.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تنوع آب و هوایی استان، گفت: لرستان یک استان چهار فصل است و همین امر زمینه ساز تنوع و استمرار در تولید محصولات کشاورزی را فراهم کرده است.

شاهرخی با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی در استان، از تلاش برای افزایش راندمان اراضی کشاورزی به وسیله کشت گلخانه‌ای، آبیاری‌های نوین و مهار آب‌ها خبر داد.

وی ضمن معرفی ظرفیت‌های لرستان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، ادامه داد: لرستانی سرزمینی با بیش از پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی و ۲ هزار و ۶۰۰ اثر ثبت شده است که مناطق پیش از تاریخ این استان، توسط یونسکو به ثبت جهانی رسیده و غارهای محل سکونت انسان‌های نخستین، بازدید از آثار تاریخی و طبیعی استان را به فرصتی بی‌نظیر برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

شاهرخی یادآور شد: امروز لرستان به قطب تولید سیلیس، فروسیلیس و منگنز تبدیل شده و در مناطق ویژه اقتصادی بروجرد، ازنا و خرم‌آباد واحدهای صنعتی بزرگی در حال ساخت است که امکان تولید مواد اولیه اسیدی و فرآورده‌های معدنی را فراهم می‌کند، بنابراین زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران در این مناطق آماده شده و سرمایه‌گذاران تنها باید تمرکز خود را بر تولید بگذارند.

استاندار لرستان با تاکید بر اشتراکات فرهنگی و ظرفیت‌های موجود در استان لرستان و کشور قزاقستان، اظهار داشت: تصمیم گرفته شد یکی از استان‌های این کشور به عنوان خواهرخوانده خرم آباد انتخاب و مراودات تجاری بیشتر شود.

