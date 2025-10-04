استاندار لرستان:
۲۰ طرح در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد/ پرهیز از نگاه بخشی در حوزه مولدسازی
استاندار لرستان از تصویب ۲۰ طرح در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید «سعید شاهرخی» روز شنبه دوازدهم مهرماه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: این طرحها در حوزههای گردشگری، میراث فرهنگی، کشاورزی صنعت و ... تصویب شد.
وی ادامه داد: برای شتاب بخشی به روند توسعه و ایجاد اشتغال در استان باید مجموعه مدیریتی استان با نگاه مثبت به موضوع سرمایهگذاری ورود کنند و در کنار سرمایه گذاران قرار بگیرند.
استاندار لرستان با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاری با رعایت خطوط قرمز، مهمترین اولویت استان برای ایجاد جهش در تولید و اشتغال است، گفت: اگر طرحهایی منافع مردم را تحتالشعاع قرار نمیدهند، تایید شوند و اگر مشکلاتی داشتند بازبینی یا رد شوند.
شاهرخی افزود: در این جلسه همچنین به ۲ طرح در حوزه درمان در شهرستانهای سلسله و خرم آباد «هرکدام مبلغ ۱۰ میلیارد تومان» اعتبار تخصیص یافت.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد توزیع درصد بهرهمندی دستگاههای مختلف از اجرای بند ب تبصره ۱۵ بیشتر بررسی شود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه امکانات دستگاههای اجرایی متعلق به مردم است، گفت: مولدسازی به این معنی است که از اموال و امکاناتی که نیاز داریم به نحو بسیار مناسبتری برای منافع مردم، استفاده کنیم.
شاهرخی اضافه کرد: در همین راستا نباید نسبت به سرمایههای دولت که در اختیار ماست نگاه بخشی داشته باشیم و از ابن سرمایهها به نفع مردم بهره برداری شود.
وی ادامه داد: ما همچنین از ظرفیت شورای برنامهریزی برای رفع مشکلات ادارت بویژه برای تامین ساختمانهای اداری و… استفاده میکنیم و ادارات هم درک متقابلی از نیازهای یکدیگر داشته باشند.