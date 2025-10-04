خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان:

۲۰ طرح در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد/ پرهیز از نگاه بخشی در حوزه مولدسازی

۲۰ طرح در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد/ پرهیز از نگاه بخشی در حوزه مولدسازی
کد خبر : 1695547
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان از تصویب ۲۰ طرح در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید «سعید شاهرخی» روز شنبه دوازدهم مهرماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: این طرح‌ها در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی، کشاورزی صنعت و ... تصویب شد. 

وی ادامه داد: برای شتاب بخشی به روند توسعه و ایجاد اشتغال در استان باید مجموعه مدیریتی استان با نگاه مثبت به موضوع سرمایه‌گذاری ورود کنند و در کنار سرمایه گذاران قرار بگیرند. 

استاندار لرستان با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری با رعایت خطوط قرمز، مهمترین اولویت استان برای ایجاد جهش در تولید و اشتغال است، گفت: اگر طرح‌هایی منافع مردم را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهند، تایید شوند و اگر مشکلاتی داشتند بازبینی یا رد شوند. 

شاهرخی افزود: در این جلسه همچنین به ۲ طرح در حوزه درمان در شهرستان‌های سلسله و خرم آباد «هرکدام مبلغ ۱۰ میلیارد تومان» اعتبار تخصیص یافت. 

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد توزیع درصد بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف از اجرای بند ب تبصره ۱۵ بیشتر بررسی شود. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه امکانات دستگاه‌های اجرایی متعلق به مردم است، گفت: مولدسازی به این معنی است که از اموال و امکاناتی که نیاز داریم به نحو بسیار مناسب‌تری برای منافع مردم، استفاده کنیم. 

شاهرخی اضافه کرد: در همین راستا نباید نسبت به سرمایه‌های دولت که در اختیار ماست نگاه بخشی داشته باشیم و از ابن سرمایه‌ها به نفع مردم بهره برداری شود. 

وی ادامه داد: ما همچنین از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات ادارت بویژه برای تامین ساختمان‌های اداری و… استفاده می‌کنیم و ادارات هم درک متقابلی از نیازهای یکدیگر داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی