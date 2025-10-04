به گزارش ایلنا از یاسوج، " داوود کاظمی" در آئین تودیع و معارفه اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: صدور گواهی انحصار وراثت که بیش از ۱۰۰ سال در قوه قضاییه انجام می‌شد اکنون به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است.

وی با بیان اینکه واگذاری صدور گواهی انحصار وراثت بعد از ۱۰۰ سال به سازمان ثبت احوال، نشان دهنده توانمندی بالای این سازمان در حیطه خدمت رسانی و اعتماد حاکمیت نسبت به این سازمان است، اظهار داشت: سازمان ثبت احوال از ابتدا یک سازمان حقوقی بوده است.

مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌ها سازمان ثبت احوال کشور با تاکید براینکه، این سازمان در بُعد اجتماعی نیز همواره حرف برای گفتن داشته است، خاطرنشان کرد: داده‌های جمعیتی ثبت احوال داده‌های بسیار مهمی هستند چراکه تحلیل‌های آماری که این سازمان ارائه می‌دهد می‌تواند در برنامه‌ها، برای ادارات و سازمان های مختلف بسیار کاربردی باشد.

کاظمی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال، مدام در حال بازسازی و بازآفرینی خودش است، یادآورشد: این موضوع برای ما پیامی دارد که بدانیم در چه سازمان مهمی کار می‌کنیم و باید هرچقدر می‌توانیم توانمندی خود را بیشتر نمائیم.

مسائل سیاسی نباید به ساختار اداری آسیب بزند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آئین گفت: هر فردی در زندگی با رخدادها و وقایع مهم و حساسی همچون تولد، ازدواج و طلاق روبروست که این رویدادهای اساسی توسط سازمان ثبت احوال ثبت و ضبط می‌شود.

بگفته فتاح محمدی، این کارکرد نظم اجتماعی مسائل حقوقی و اجتماعی را به همراه دارد.

وی افزود: اساساً هویت بخشی و توجه به وضعیت هویتی افراد به عهده سازمان ثبت احوال است و از اهمیت شآن و جایگاه این سازمان همین بس که نقش هویت بخشی به جامعه را به خوبی ایفاء می‌کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از سیاست‌های دولت وفاق ملی این است که ما باید از همه ظرفیت نیروهای انسانی به خوبی استفاده نموده و باید تلاش کنیم تمام پرسنل با انسجام مدیریتی درون سازمانی آماده خدمت به مردم باشند.

محمدی تاکیدکرد: نیروهای انسانی باید با وحدت و محبت کنار هم قرار بگیرند و مسائل سیاسی باعث نشود که ساختار اداری آسیب ببیند.

به گزارش ایلنا، در پایان این آئین، علی بهور بعنوان مدیرکل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد جایگزین علی پرهیزگاران شد.

