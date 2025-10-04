به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در جلسه شورای اداری شهرستان اوز با طرح این پرسش که کسی که در نقطه دیگری از ایران زندگی می‌کند چرا باید به اوز سفر کند، اظهار کرد: اوز به لحاظ فرهنگی برای ایرانیان و جهانیان حرف هایی دارد که برای دیدن و شنیدن این حرف ها باید به اینجا سفر کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ، خرد حاصل از تعامل تاریخی انسان با محیط برای حفظ بقا یا ارتقای کیفیت زیست است، افزود: فرهنگ تجلیات مختلفی دارد که در شعر، افسانه، روایت، ادبیات، آئین ها، اسطوره ها و نمایش ها دیده می شود و در غنی ترین شکل در معماری و شهرسازی متجلی است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر اینکه اگر قرار است برای غیر اوزی رغبت برای سفر به این دیار ایجاد کنیم، غلبه با حوزه گردشگری فرهنگی است، گفت: افراد در سفر به اوز قرار است رویای آب و تمنای تمدن سازی را که به خوبی از گذشته تا امروز در این خطه پدیدار است مشاهده کنند؛ امری که در اینجا وجود دارد و در هیچ جای دیگری به این صورت دیده نمی‌شود.

پارسایی به تلاش مردمان این سرزمین برای غلبه بر شرایط جغرافیایی در محیطی که ظاهراً بر اساس شاخص‌های زیستی غیرقابل زندگی است شاره کرد و ادامه داد: از قرن ها پیش مردم اوز با سختکوشی و خردمندانه زندگی را در این جا برپا کرده اند.

وی گفت: کم آبی و بی آبی در این سرزمین غیر مترقبه نیست و برای آن فکر کرده اند و در نتیجه مردمان بزرگی مانند پروفسور ارفعی از اینجا برخواسته اند که از مفاخر ایران و جهان هستند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه فرهنگ اوز که بخشی از آن در آب انبارها و برکه های شما متجلی است بسیار بسیار قابل احترام است و هیچ جای دیگری دیده نمی‌شود، تاکید کرد: در فرایند توسعه شهر برکه ها و آب انبارها مهمترین دارایی های اوز هستند که باید از آن ها مراقبت کرد.

پارسایی افزود: اگر برکه ها و آب انبارها نباشند سخن گفتن درباره فرهنگ اوز که شامل آئین های باران خواهی و ضرب المثل های مرتبط با آب است مشکل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اوز چراغ دار دانایی است و حفاظت از فرهنگ و علم در این سرزمین هویدا است، گفت: اوز پایتخت کتاب ایران و شهر دوستدار کودک است که در کنار خصوصیات فرهنگی این سرزمین، مجموعه بسیار ارزشمندی ایجاد می‌کند که می‌تواند اوز را به یک مقصد جذاب سفر تبدیل کند.

