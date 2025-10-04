سارقِ ۲۴ خانه دهدشتی دستگیر شد

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "سرهنگ سیدمحمد موسوی" به رسانه ها در دهدشت گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان کهگیلویه، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و با تلاش ماموران و با اقدامات پلیسی و گشت زنی نامحسوس، سارق حرفه ای، شناسایی، که پس از هماهنگی با مرجع قضائی و طی عملیاتی غافلگیرانه، او دستگیر شد.

وی افزود: مُتهم در تحقیقات پلیس و در مواجهه با مستندات و دلایل مرتبط، به ۲۴ فقره سرقت منزل، مشاعات ساختمانی و کابل برق اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی با تاکید براینکه نیروی انتظامی شبانه روز در حال برقراری امنیت برای شهروندان است، خاطرنشان کرد: مُتهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی گردید و روانه زندان شد.

به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد.

مرکز این شهرستان دهدشت بوده که در 20 کیلومتری شهرستان چُرام واقع شده است.

