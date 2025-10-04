کُشته شدن مادر و دختر در تصادف مرگبار محور یاسوج - اقلید

به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ با یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۳۰ جاده اقلید – یاسوج، ۲ نفر جان باختند.

پرویز غفارفرد با اظهار تاسف از وقوع این حادثه تلخ، اظهارداشت: در این سانحه تصادف مرگبار، متأسفانه یک زن ۴۵ ساله و یک دختر ۱۶ ساله جان خود را از دست دادند و همچنین یک مرد ۵۴ ساله مصدوم شد.

وی افزود: مصدوم این حادثه تصادف بوسیله اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

