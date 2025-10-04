خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کُشته شدن مادر و دختر در تصادف مرگبار محور یاسوج - اقلید

کُشته شدن مادر و دختر در تصادف مرگبار محور یاسوج - اقلید
کد خبر : 1695485
لینک کوتاه کپی شد.

تصادف مرگبار در جاده یاسوج به اقلید استان فارس، ۲ کُشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس   ۱۱۵ استان  کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ با یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۳۰ جاده اقلید – یاسوج، ۲  نفر جان باختند. 

پرویز غفارفرد با اظهار تاسف از وقوع این حادثه تلخ، اظهارداشت: در این سانحه تصادف مرگبار، متأسفانه یک زن ۴۵ ساله و یک دختر ۱۶ ساله جان خود را از دست دادند و همچنین یک مرد ۵۴ ساله  مصدوم شد.

وی افزود: مصدوم این حادثه تصادف بوسیله اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی