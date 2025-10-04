افزایش دو برابری تولید آبزیان در کرمانشاه دور از انتظار نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حمزه رستم پور، روز شنبه ۱۲ مهر در بازدید از اداره کل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به نقش شیلات در تامین امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن محصولات شیلاتی و ۷۰۰ میلیون دلار ارزش محصولات صادراتی در این بخش نشانگر نقش مهم سازمان شیلات ایران در زمینه امنیت غذایی کشور است.

وی ایجاد اشتغال، امنیت، تولید و ارزآوری را از دیگر مزیت‌های صنعت شیلات برای کشور عنوان کرد.

رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه به ظرفیت‌های فراوان استان کرمانشاه در بخش آبزی پروری اشاره کرد و گفت: کرمانشاه با وجود اینکه یک استان غیرساحلی است، اما توان بالایی در توسعه آبزی پروری دارد و با برنامه‌ریزی می‌توان تولیدات فعلی استان را تا دو برابر افزایش داد که این امر هم در ایجاد اشتغال و هم در امنیت غذایی کشور مؤثر خواهد بود.

رستم پور بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه آبزی پروری، راه‌اندازی پایانه صادراتی آبزیان در شهرستان مرزی قصرشیرین، ایجاد شهرک تخصصی ماهیان زینتی، تلفیق شیلات و گردشگری و پرهیز از خام فروشی محصولات آبزی و فرآوری این محصولات در استان کرمانشاه تاکید کرد.

رستم پور با تاکید بر اینکه باید به دنبال جذب سرمایه گذار در حوزه آبزی پروری باشیم و در تکمیل طرح‌های نیمه تمام از ظرفیت بخش خصوصی و مردم استفاده کنیم، افزود: سرمایه‌گذاران باید با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند. تجربه برخی استان‌های دیگر نشان داده که مشارکت بخش خصوصی می‌تواند تحولی جدی در حوزه شیلات ایجاد کند.

